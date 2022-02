Mord an Bianca S. aus Oranienburg: So lief der erste Verhandlungstag vor dem Landgericht Neuruppin

Oranienburg/Neuruppin

In einem beigefarbenen Pullover betrat Kurt L. aus Oranienburg am Mittwochvormittag den Gerichtssaal in Neuruppin. Um die Hände trug der 29-Jährige Handschellen, sein Gesicht verdeckte er vor den zahlreich anwesenden Medien mit einer Akte. Seit dem 28. Juli befindet er sich in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, seine Ex-Lebensgefährtin Bianca S. aus Oranienburg am 15. Juli des vergangenen Jahres in einen Bunker in einem Waldstück bei Friedrichsthal gelockt und dort ermordet zu haben. Er soll die junge Mutter heimtückisch von hinten erstochen haben, heißt es in der Anklageschrift.

Ermittler finden sieben Stichverletzungen in Biancas Rücken

„Sieben Stiche in kurzer Folge auf Nacken, Hals und Rücken“, erklärte der zuständige Staatsanwalt. Dadurch habe die 26-Jährige eine Muskellähmung, eine Atemstörung und einen Kollaps der rechten Lunge erlitten, was zum Tod der Frau führte. Als Tatwaffe kommt nach Auffassung der Staatsanwaltschaft ein Stechbeitel in Betracht – ein solcher sei bei Kurt L. mitsamt eines Holsters sichergestellt worden.

Biancas Leiche wurde im Funkbunker „Karo Ass“ in einem Waldstück bei Friedrichsthal gefunden. Quelle: Robert Roeske

Zum Tatvorwurf äußert sich Kurt L. aus Oranienburg nicht

Zu den konkreten Tatvorwürfen, so lässt er es über seinen Verteidiger erklären, will sich der Angeklagte nicht äußern. Angaben zu seiner Person, seiner Kindheit und seinen Lebensverhältnissen machte er allerdings ausführlich. An die ersten sieben Jahre seines Lebens könne er sich nicht erinnern, erklärte dem Gericht. Erklären könne er sich das nicht. Noch gut in Erinnerung geblieben sei ihm allerdings das Mobbing, welches er in seiner gesamten Schulzeit erlitten habe, erzählt der Mann, der bis zu seinem 20. Lebensjahr in Velten aufgewachsen ist. Von seinem Vater wisse er zwar wer er ist, ein Kontakt zwischen den beiden bestünde jedoch nicht.

Nach dem Schulabschluss am Ende der zehnten Klasse will der nach eigenen Aussagen mittelmäßige Schüler gern eine Lehre zum Zweiradmechaniker beginnen – das sei schon immer seine Leidenschaft gewesen. Stattdessen findet sich Kurt L. „durch Zufall“ in einer Tischlerlehre wieder. „Hauptsache, überhaupt eine Ausbildung“, erklärte er. Doch auch in der Lehrzeit – das wird während seiner Ausführungen schnell deutlich – steht der 29-Jährige immer wieder vor Problemen, dazu kommt die Trennung von seiner ersten Freundin. Die habe ihn so „fertig gemacht“, dass er nicht mehr zur Lehre geht und die Ausbildung auch nach gut zwei Jahren verliert.

Ständig Streit um das Smartphone

Eine zweite Lehrstelle als Zweiradmechaniker verliert er ebenfalls, zwischendurch arbeitet er immer wieder in kleineren Maßnahmen im Gartenlandschaftsbau und in der Grünflächenpflege. In der Zwischenzeit lernt er seine zweite Freundin kennen, mit der er acht Jahre liiert ist. „Wir haben uns irgendwie auseinandergelebt.“ Dann äußert er sich auch zum Kennenlernen mit Bianca. Über Nachbarn sei der Kontakt zustande gekommen, er sollte das Fahrrad von ihr reparieren. Etwa eine Woche später sehen sich die beiden wieder, sie werden ein Paar. Die ersten vier Wochen der Beziehung bezeichnete Kurt L. als „wunderbar.“

Dann habe sich Bianca um „180 Grad gedreht, plötzlich gab es nur noch ihr Handy und das Internet“, berichtete er. Immer wieder führen die beiden Gespräche, raufen sich wieder zusammen. Bianca sei allerdings so sehr auf ihr Smartphone fixiert gewesen, dass sie darüber sogar anfangen habe, ihren kleinen Sohn zu vernachlässigen, erhebt Kurt L. schwere Vorwürfe. Zudem soll er von anderen Menschen darauf angesprochen worden sein, dass Bianca angeblich mit anderen Männer gesehen worden sein soll.

Noch Tage nach dem grausigen Fund suchen die Ermittler nach Spuren und Beweisen, so auch im Oder-Havel-Kanal, nur etwa 200 Meter vom Funkbunker entfernt Quelle: Enrico Kugler

Kurt L. berichtet von einem Sensenmann und hybriden Wesen

Dann befragte der Staatsanwalt der Angeklagten. Ob er psychische Probleme hätte? Kurt L. berichtet von Schlafstörungen und dass ihm großer Stress immer sehr zu schaffen gemacht habe. Ob er unnatürliche Dinge wahrnehme, wollte der Staatsanwalt wissen. Und Kurt L. antwortet, ihm würde seit 15 Jahren der Sensenmann folgen. In einer schwarzen Kutte, aber immer auf Abstand. Auch im Gerichtssaal würde er sich jetzt in seiner Nähe befinden. Und Kurt L. geht noch weiter: In Extremsituation sehe er auch hybride Mischwesen, also Wesen, die zum Beispiel aus Insekten und anderen Wesen bestehen. Die seien aber nicht dauerhaft anwesend und während der U-Haft nach und nach verschwunden.

Polizei kann tote Bianca schnell identifizieren

Nach der Vernehmung des ersten Polizeibeamten vor Ort und eines Polizeibeamten der Spurensicherung wird der ermittlungsführende Beamte in den Zeugenstand gerufen. Kurt L. hört allen Ausführungen regungslos zu, das bleibt auch während der letzten Zeugenvernehmung so. Der erklärte, man habe Bianca aufgrund eines auffälligen Tattoos und zur Verfügung stehenden Lichtbildern identifizieren können. Dann zeichnete der Beamte ein Bild des 15. Juli, also dem Tag, als Bianca verschwand. Sie sei von ihrer Großmutter, mit der sie gemeinsam in einer Wohnung in Oranienburg lebt, dabei gesehen worden, wie sie am Morgen das Haus verließ.

Eine Überwachungskamera am Bahnhof Oranienburg nimmt Bianca S. zum letzten Mal lebend auf. Quelle: Polizei

Bianca S. brachte anschließend ihr Kind zur Kita, bevor sie sich mit Freunden am Bahnhof Oranienburg traf, um von dort aus nach Borgsdorf zu fahren, wo sie sich ein Tattoo stechen lassen wollte. Gegen 12.30 Uhr kommt Bianca S. wieder in Oranienburg an, dann verliert sich ihre Spur.

Nach dem Fund der Leiche rückt Kurt L. recht schnell in den Fokus der Ermittler. Man habe ja aus Zeugenaussagen gewusst, dass er der Ex-Freund von Bianca sei, erläutert der Beamte. Offiziell sei die Trennung am 10. Juli vonstatten gegangen, vorher sei es eine On-off-Beziehung gewesen. Den entscheidenden Hinweis gibt eine Zeugin, die sich selbst bei der Polizei meldet: Sie ist mit Kurt L.s Nachbarin befreundet und sagt aus, dass sie den Angeklagten am Nachmittag des 15. Juli völlig verdreckt vor der Wohnanschrift gesehen habe, zudem solle er Blut an den Händen gehabt haben.

Funkzellendaten der Handys von Kurt L. und Bianca S. ausgewertet

Und: Eine Auswertung der Funkzellendaten am vermuteten Tattag ergibt, dass sich sowohl das Handy von Bianca S. als auch das des Angeklagten in eine Funkzelle eingewählt haben, die den Bereich des Bunkers umfasst. Kurt L. wird observiert und dann vor seiner Wohnschrift festgenommen, als er gerade die Griffe an seinem Fahrradlenker tauschen will. Sowohl die Wohnung des Tatverdächtigen als auch die der Nachbarin, die eng mit Kurt L. befreundet ist, werden durchsucht. Der sichergestellte Stechbeitel wird beim Landeskriminalamt untersucht – er kommt als Tatwaffe in Frage.

Sexuelle Vorlieben des Angeklagten werden thematisiert

Auch das Alibi von Kurt L., der am Tattag erst bei der Sparkasse in Oranienburg und später dann am Boddensee in Birkenwerder gewesen sein will, können die Ermittler nicht bestätigen – auf den jeweils dort vorhandenen Überwachungskameras ist er nicht zu sehen. Dafür, so führt er Beamte aus, habe man auf dem Handy des Beschuldigten Suchanfragen zum Bunker und Fotos dessen festgestellt. Und auch die sexuellen Vorlieben des Oranienburgers könnten tatrelevant sein: „Liebevolles foltern“ habe er es den Ermittlern gegenüber genannt. Schläge, Würgen, Kratzen, bis Blut fließt – all das soll den Tatverdächtigen erregt haben. Der Prozess wird am kommenden Freitag fortgesetzt. Insgesamt sind fünf Verhandlungstage geplant.

Von Stefanie Fechner