Mord in Oranienburg: Tasche im Wald gefunden – gehörte sie Bianca S.?

Oranienburg

Es gibt Neuigkeiten im Fall „Bianca S.“, die Mitte Juli einem Gewaltverbrechen zum Opfer fiel und ermordet wurde. Offenbar wurde die markante Markenhandtasche der Getöteten in einem Waldstück am Grabowsee von Pilzsammlern gefunden. Das wurde am Montag aus der Pressestelle der Polizei mitgeteilt. Damit konnte möglicherweise ein weiteres Beweismittel in dem Mordfall an der 26-jährigen Oranienburgerin sichergestellt werden.

Ob es sich um die Tasche von Bianca S. handelt, könne noch nicht mit letzter Sicherheit bestätigt werden, so Wachdienstführer Tilo Mildebrath auf MAZ-Nachfrage. Anfang September hatten Polizei und Staatsanwaltschaft in einem Fahndungsaufruf die Bevölkerung um Hilfe gebeten, um die roséfarbene Tasche der Marke „Fila“ ausfindig zu machen. Wer kann Angaben zum Verbleib der Handtasche der 26-Jährigen machen?, hieß es seinerzeit.

Weiterhin suchen die Ermittler allerdings nach der im Aufruf ebenfalls beschriebenen Oberbekleidung des Opfers. Die Frau trug ein helles Top mit der Aufschrift „HAKUNA MATATA“.

Die gesuchte Handtasche Quelle: PD Nord

Bianca S. war am 19. Juli dieses Jahres von Besuchern des Bunkers tot aufgefunden worden. Nach Polizeiangaben waren Stichverletzungen todesursächlich. Am 27. Juli wurde der Ex-Freund von Bianca S. festgenommen. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft, bestreitet aber die Tat.

Von Helge Treichel und Sebastian Morgner