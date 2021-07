Mordkommission ermittelt: Vermisste 26-Jährige aus Oranienburg tot aufgefunden

Oranienburg

Leise raschelt das rot-weiße Absperrband mit der Aufschrift „Polizei“ im Wind, der sich in den Bäumen des Waldgebietes an der Malzer Chaussee in Friedrichsthal fängt. Das Band sperrt seit den späten Abendstunden des Montags einen Waldweg, der zum Radweg entlang des Oder-Havel-Kanals führt, gegen unbefugtes Betreten ab. Polizeifahrzeuge stehen mitten im Wald und auf der rückwärtigen Seite. „Bislang können wir nur sagen, dass wir gestern am späten Abend eine leblose Person im Oranienburger Stadtgebiet aufgefunden haben“, erklärte Polizeisprecherin Christin Knospe noch am Dienstagmorgen auf MAZ-Nachfrage. Einen Zusammenhang mit dem Fall einer vermissten Mutter konnte die Pressesprecherin zu diesem Zeitpunkt weder bestätigen noch dementieren. Offenbar hatten Zeugen die Leiche der Frau gegen 22 Uhr in der Dunkelheit entdeckt.

Polizei bestätigt Identität

Am Nachmittag stand dann die Identität fest: Bei der aufgefundenen Person handelt es sich um die 26-jährige Frau aus der Kreisstadt, die seit der vergangenen Woche vermisst wurde. „Die Mordkommission hat die Ermittlungen hinsichtlich des Verdachtes eines Tötungsdeliktes übernommen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizeidirektion Nord vom Dienstagnachmittag.

Von Stefanie Fechner