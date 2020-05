Oberhavel

Im April gab es den einen oder anderen Aufreger. Es wurde lange diskutiert. Vom Mega-Knall in Oranienburg über einer mysteriöse Lichterkette am Himmel bis hin zu einem Bericht einer Ersthelferin bei einem schweren Unfall – wir haben die Top-5-Themen für Sie zusammengefasst.

Top1: Lichterkette am Himmel

Lichter, die aussehen wie dutzende Flugzeuge und Hubschrauber in einer Reihe: In Oberhavel spielte sich in der Nacht ein Spektakel am Himmel ab. Doch was war das? Die Antwort gibt es hier.

Top2: Ein Monster-Knall erschüttert Oranienburg

Knall am Ostermontag: Oranienburger rätseln über Herkunft. Wieder einmal rumste es mächtig, Augenzeugen berichten zudem von einem Lichtblitz. Die Polizei machte sich noch in der Nacht auf die Suche nach der Ursache für den Rums. Mehr lesen Sie hier.

Top3: Das sind die Bodenrichtwerte in Oberhavel

Der Landkreis Oberhavel übt nach wie vor auf zahlreiche Häuslebauer großen Reiz aus. Vor allem viele Berliner wollen im Norden der Hauptstadt sesshaft werden. Diese Attraktivität spiegelt sich auch in den neuen Bodenrichtwerten wieder. Hier gibt es die Fakten.

Top4: Der Wald hinter Sachsenhausen brennt

Die Einsatzkräfte wurden am Dienstagabend zu einem Brand im Wald zwischen Nassenheide und Sachsenhausen gerufen. 8000 Quadratmeter standen in Flammen. Alle Informationen finden Sie hier.

Top5: Nach dem tödlichen Horror-Crash: „Ich habe seine Hand gehalten und beruhigt“

Mandy Krenz aus Bötzow und Anika Langas aus Kremmen waren am 1. April Ersthelferinnen. Auf der Landstraße zwischen Marwitz und Eichstädt stießen zuvor zwei Autos frontal zusammen. Ein Mann war auf dem Weg in die Klinik im Rettungswagen gestorben. Die beiden Frauen sprechen über die Erste Hilfe.

Weiteres Thema:

Rund 2000 Familien im Kreis Oberhavel haben bereits eine Einschulungsfeier organisiert. Doch können diese Feste überhaupt stattfinden? Und was wird aus den Schuleingangsuntersuchungen, die wegen Corona verschoben werden mussten? Die MAZ hat beim Landkreis nachgefragt.

Von Sebastian Morgner