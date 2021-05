Oranienburg

Beim Abbiegen übersah am Montag eine 35-Jährige in der Berliner Straße einen Motorradfahrer. Durch den Zusammenstoß stürzte der 23-Jährige und verletzte sich leicht. Eine medizinische Versorgung vor Ort lehnte er zunächst ab. An den Fahrzeugen entstand etwa 3000 Euro Sachschaden.

Von MAZonline