Motorradfahrer liefern sich Verfolgungsjagd mit der Polizei durch Oranienburg

Oranienburg

Zivilbeamte der Polizei bemerkten am Mittwochabend (9. Februar) gegen 20.15 Uhr in Birkenwerder zwei Motorräder der Marken KTM und Kawaski, die mit ihrer markanten Fahrweise auffielen. „Die Motorräder sollten dann durch einen Streifenwagen in Oranienburg angehalten und kontrolliert werden“, erläuterte Christin Knospe, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord. Dabei bremste eines der Motorräder den Streifenwagen aus, so dass der zweite Fahrer beschleunigen und davonfahren konnte.

Polizei stoppt die Motorradfahrer in der Berliner Straße

„Dann schlossen die Motorräder wieder auf und fuhren weiter mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, zum Teil doppelt so schnell wie erlaubt, durch Oranienburg“, so die Polizeisprecherin weiter. Auch ein weiteres Ausbremsen brachte die Fahrer nicht weiter: In der Berliner Straße gelang es den Beamten, die beiden 19-Jährigen zu stoppen. Die Motorräder und die Führerscheine der Jugendlichen wurden beschlagnahmt. Sie müssen sich nun unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Nötigung verantworten.

Von MAZonline