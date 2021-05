Motorradfahrerin bei Unfall in Germendorf schwer verletzt

Germendorf

Vermutlich zu schnell ist am Sonntagnachmittag eine 33-jährige Motorradfahrerin mit ihrer Suzuki zwischen Hohenbruch und Germendorf in eine Kurve gefahren und dann von der Fahrbahn abgekommen. Sie hat sich dabei schwer verletzt.

Das Unfallmotorrad, eine Suzuki. Quelle: Statusvier.de

Der Unfall ereignete sich am Ortseingang von Germendorf. Laut Auskunft der Polizei hat die Zweiradfahrerin offenbar wegen zu hoher Geschwindigkeit schon zu Beginn einer S-Kurve die Kontrolle über ihr Motorrad verloren und fuhr nach links in die Leitplanke. Sie verletzte sich dabei an den Beinen und kam in ein Krankenhaus.

Auch die Feuerwehr war im Einsatz.

Feuerwehrleute säubern die Straße. Quelle: Statusvier.de

Von MAZonline