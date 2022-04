Mühlenhaupt-Zwerge erobern Oranienburg

Oranienburg

Bei einem Besuch der alten schlesischen Stadt Breslau fielen Hans-Joachim Laesicke, dem Vorsitzenden der Oranienburger Bürgerstiftung, die zahlreichen bronzenen Gnome auf, die das dortige Stadtbild beleben und nicht nur Kindern und Touristen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Zurück geht die Entstehung des ersten Gnomes im Breslauer Stadtbild auf das Treffen ehemaliger Studenten, die mit Witz und Hintersinn in den achtziger Jahren, dem damals herrschenden kommunistischen System entgegen getreten waren.

Premiere der Mühlenhauptzwerge im Jahre 2009

An jene Eulenspiegeleien oder an die Auseinandersetzung zwischen dem studentischen David und dem kommunistischen Goliath, der trotz seiner Überlegenheit bezwungen wurde, sollte der erste Gnom in Breslau erinnern. Inzwischen hat er über 400 Geschwister erhalten, die überall in der Stadt zur Freude der Einwohner und Besucher der Stadt zu finden sind. Finanziert und aufgestellt wurden und werden sie von den Einwohnern, Unternehmern und Hauseigentümern selber. Diese Anregung Laesickes fiel bei den Mitgliedern des Vorstandes der Bürgerstiftung Oranienburg auf fruchtbaren Boden. Da die von Kurt Mühlenhaupt geschaffenen Zwerge absolute Lieblinge der Besucher des Oranienburger Schloßparkes seit der Landesgartenschau im Jahre 2009 sind, war schnell klar, dass es an der Zeit ist, dass diese kleinen Gesellen als sympathische Oranienburger Botschafter Einzug ins Oranienburger Stadtbild halten müssen.

Zwerge stehen an der Tourist-Information

Die beiden ersten Mühlenhaupt-Zwerge wurden am 28. April 2022 vor der Oranienburger Stadtbibliothek/Tourist-Information, Schloßplatz 2, der Oranienburger Öffentlichkeit übergeben. Da Zwerge Gemeinschaftswesen sind, hat der frühere geschäftsführende Gesellschafter von Mercedes Endres Oranienburg , Hans-Peter Adryan, dafür gesorgt, dass neben dem Zwerg der Bürgerstiftung Oranienburg auch noch ein zweiter Geselle für Gesellschaft sorgt. Darüber freute sich auch Hannelore Mühlenhaupt, die Witwe des Künstlers, der seine letzten Lebensjahre im Zehdenicker Ortsteil Bergsdorf gelebt und gewirkt hatte. Die Bürgerstiftung hofft nun, dass den ersten beiden Zwerge, dem Breslauer Vorbild folgend, viele weitere im Oranienburger Stadtgebiet ihren Platz finden werden und dafür sorgen, dass die Stadt bald um viele Attraktionen reicher sein wird. Schließlich ist Oranienburg anders !

