Mülldeponie brennt in Schmachtenhagen: Rauchwolke kilometerweit sichtbar

Schmachtenhagen

Eine riesige dunkle Qualmwolke wälzt sich in diesen Minuten über den Schmachtenhagener Himmel: Gegen 11 Uhr ist am Dienstag (1. März) im Stegeweg ein Brand auf einer Mülldeponie ausgebrochen, bestätigt Polizeisprecherin Christin Knospe auf MAZ-Nachfrage. „Ein Anwohner meldete Flammen, Rauchentwicklung und Knallgeräusche“, erklärt sie. Teilweise sollen die Rauchwolken über 100 Meter hoch sein – sogar bis nach Nassenheide und Velten sind die Rauchschwaden zu sehen. Die Feuerwehr befindet sich im Großeinsatz. „Noch ist unklar, ob dort auch Gefahrstoffe brennen.“ In der Nähe befindliche Wohnhäuser seien aktuell nicht in Gefahr. Nach MAZ-Informationen ist die L273 zwischen Schmachtenhagen und Wensickendorf aufgrund des Feuerwehreinsatzes voll gesperrt.

+++Dieser Text wird aktualisiert+++

Von Stefanie Fechner