Mülleimer-Pause während der Bauarbeiten am Oranienburger Bahnhof

Die Müllsituation rund um den Bahnhof ist für viele Oranienburger ein Dauerthema. Im Zuge der aktuellen Bauarbeiten wandte sich MAZ-Leser Dennis Unger mit einer Frage zu den Mülleimern entlang der Stralsunder Straße und des Bahnhofs an die Redaktion. „Mehrere Mülleimer wurden kürzlich abgebaut, unter anderem am Fahrradparkhaus. Anschließend wurden deutlich weniger Mülleimer neu aufgebaut“, stört sich der Oranienburger, der in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs wohnt, an dieser Maßnahme. Seine Anfrage an den Stadthof dazu habe ihm keine wirkliche Antwort eingebracht.

Baustellenarbeiten sorgen für Mülleimerschwund

Auf MAZ-Nachfrage an die Stadt erklärte Pressesprecherin Eike-Kristin Fehlauer, dass die derzeit fehlenden Mülleimer rund um den Bahnhof auf die Baustellensituation zurückzuführen sind. „Von den fünf am Bahnhof vorhandenen Abfallbehältern steht baustellenbedingt im Moment nur noch einer an der Treppe zur S-Bahn“, sagt sie. „Wenn nicht gerade mehrere Personen ihren Hausmüll hierin entsorgen, ist derzeit eine einmalige Entleerung pro Tag ausreichend. Ergänzend dazu wird der gesamte Bahnhofsplatz dreimal täglich durch die Handreiniger abgelaufen und gesäubert“, beschreibt sie den gegenwärtigen Status Quo. Gleichzeitig weist sie darauf hin, dass sich in Laufweite, „am P&R-Platz sowie auf den Bahnsteigen“, weitere Mülleimer befinden. Laut Stadt besteht somit am Bahnhof „im Moment kein signifikantes Müllproblem“, so Fehlauer.

Kurzfristige mobile Mülleimer sind bei Bedarf möglich

Sollte sich diese Einschätzung jedoch ändern, gebe es die Möglichkeit, nach Abschluss des ersten Bauabschnitts im Bereich des Bahnhofsvorplatzes „kurzfristig zusätzliche, mobile Abfallbehälter vorübergehend aufstellen“. Insgesamt werden auf dem Bahnhofsplatz nach Fertigstellung der Bauarbeiten insgesamt sechs Abfallbehälter zur Verfügung stehen, so Fehlauer.

Bauarbeiten laufen seit 2017 und noch mindestens bis Sommer 2021

Der Bereich rund um das Oranienburger Bahnhofsgebäude wird seit August 2017 und laut Planung der Bauarbeiten noch mindestens bis zum Sommer 2021 repräsentativ, einladend, sicher und barrierefrei umgestaltet. Die Gesamtkosten für das Bauvorhaben liegen bei rund 3,1 Millionen Euro. Der Bahnhofsplatz werde täglich von tausenden Pendlern und Gästen der Stadt genutzt und sei der erste Eindruck, den die Stadt bietet, hatte Baustadtrat Frank Oltersdorf zum Auftakt die Bedeutung der Baumaßnahme betont.

Von Nadine Bieneck