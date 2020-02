Schmachtenhagen

Vom Winde verweht: Durch sehr starken Seitenwind oder eine Windböe wurde am Dienstagvormittag gegen 10.20 Uhr ein auf der Bernauer Straße Richtung Schmachtenhagen fahrender Ford Fiesta beschädigt. In Höhe der Postfiliale kippten drei Mülltonnen durch den Wind um, so dass diese gegen das Fahrzeug fielen. Der Schaden am Ford wird nach ersten Erkenntnissen mit etwa 1500 Euro angegeben. Zwei Mülltonnen wurden ebenfalls leicht deformiert und durch den Fahrer des Ford so von der Straße geräumt, dass eine weitere Gefährdung ausgeschlossen werden konnte.

