Munitionsfund: Sprengungen an Kiesgrube und Friedenthaler Schleuse

Oranienburg

Auf dem Gelände der Baustoffwerke Havelland GmbH & Co. in Oranienburg wurde eine erhöhte Anzahl verschiedenster Munition festgestellt. Dies teilte die Oranienburger Stadtverwaltung am Freitag mit. Die notwendige Sprengung erfolgt am kommenden Donnerstag, den 15. Juli 2021, um 15Uhr und die Maßnahme wird voraussichtlich drei Stunden andauern. Dazu wird ein entsprechender Sperrkreis eingerichtet. Betroffen von dem Sperrkreis sind Waldflächen und Gewerbebetriebe, keine Bebauung und keine öffentlichen Straßen. Zugänge und Waldwege zum Sperrkreis werden durch Mitarbeiter einer Wachschutzfirma gegen unbefugtes Betreten abgesperrt und gesichert.

Munitionsfund im Bereich der Friedenthaler Schleuse

Weiterhin müssen in der schnellen Havel zwei Handgranaten im Wasser in Höhe der Friedenthaler Schleuse gesprengt werden. Diese Sprengung ist für Donnerstag, den 29. Juli 2021 geplant. Der Sperrkreis wird an diesem Tag zu 13 Uhr eingerichtet. Die Dauer dieser Maßnahme beträgt voraussichtlich eine Stunde. Die entsprechenden Sperrkreise werden im Vorfeld von der Oranienburger Stadtverwaltung veröffentlicht, eine Information an die betroffenen Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen erfolgt ebenfalls.

