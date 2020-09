Munitionsfund bei Friedrichsthal: Stichflamme ruft Feuerwehr auf den Plan

Friedrichsthal

Im Rahmen von Munitionssucharbeiten in einem Wald bei Friedrichsthal kam es am Dienstagmorgen (29. September) zu einer chemischen Reaktion. Wie die Polizei vor Ort mitteilte, sei es bei der Freilegung der Weltkriegsmunition zu einer Reaktion mit dem zugeführten Sauerstoff gekommen, wodurch es in der Folge zu einer fünf Meter hohen Stichflamme kam.

Daraufhin wurde auch die Feuerwehr in das Waldgebiet an der Friedrichsthaler Chaussee gerufen, in dem zur Zeit eine planmäßige Kampfmittelsuche stattfindet. Personen seien nicht verletzt worden, auch der Wald um die Fundstelle geriet nicht in Brand. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst kam ebenfalls an die Fundstelle, um die Überreste der Weltkriegsmunition zu bergen.

Die Polizei rät: Wenn man Gegenstände findet, bei denen es sich um Munition handeln könnte, sollte diese nicht angefasst und der Bereich um die Fundstelle nicht betreten werden. Die Fundstelle sollte gegebenenfalls abgesperrt und die Polizei informiert werden. Versuchen Sie nicht, die Munition selbstständig zu bergen!

Von MAZonline