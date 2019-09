Musik mal woanders – Jazz im Turm

Oranienburg

Jazz im Wellenbad – was wie ein Widerspruch klingt, machen der Landkreis Oberhavel und die Kreismusikschule Oberhavel gemeinsam möglich. Mit dem Format „Musik mal (wo)anders“ werden Konzerterlebnisse der Kreismusikschule und Musiker der regionalen und internationalen Bühne mit ganz außergewöhnlichen Orten kombiniert. Nach dem erfolgreichen Start beim „Open Air am Turm“ in Hohen Neuendorf geht es am 7. November in der Turm-Erlebniscity in Oranienburg weiter. Im und rund um das Wellenbecken erleben Freunde der Jazzmusik ab 20 Uhr die US-Band „Spirit of Life“.

Jazz im Liegestuhl mit Badeschlappen

„Liebe Oberhaveler und Musikbegeisterte aus der Region – lassen Sie sich dieses außergewöhnliche Musikerlebnis im Liegestuhl mit Badeschlappen und Cocktail nicht entgehen“, machte Landrat Ludger Weskamp am Dienstag beim Pressegespräch Werbung für das Konzert. „Der Landkreis möchte mit dem Format die Menschen für die Musik, aber auch für den Landkreis selbst begeistern“, sagt er.Die Musiker von „Spirit of Life“ vereinen Einflüsse aus Bebop, Soul, Latin und Funk zu einem aktuellen, spannenden Jazz. Seit der Gründung durch Daoud-David Williams im Jahr 1975 hat die Band internationale Anerkennung erlangt und tourt auf den großen Jazzbühnen weltweit.

„Spirit of Life, das ist Jazz von Weltrang. Unsere Schülerinnen und Schüler haben das vierte Jahr in Folge die Möglichkeit, einen Workshop mit den US-Musikern zu besuchen, der am Abend in das gemeinsame Konzert mündet. Dass es diesmal im Erlebnisbad stattfindet, ist sicherlich nicht nur für die Schülerinnen und Schüler ein besonderes Erlebnis. Selbst die etabliertesten unter den Jazz-Ikonen haben das noch nicht erlebt“, so Kulturdezernent Matthias Rink. Das „Spirit of Life“- Ensemble stammt aus Hudson County, einem der kleinsten Landkreise im US-Bundesstaat New Jersey.

Kartenvorverkauf startet ab sofort

„Die Turm-Erlebniscity freut sich über die Kooperation mit dem Landkreis und die Möglichkeit, ein Konzert in unserem Erlebnisbad zu arrangieren. Es ist übrigens eine Premiere. Die Gäste können das Konzert aus dem Wasser heraus verfolgen oder auf unseren Liegestühlen Platz nehmen. Natürlich haben wir auch Snacks und Getränke im Angebot“, so Kay Duberow, Geschäftsführer der Turm-Erlebniscity.

Auch die Tänzerinnen der Kreismusikschule treten während des Konzerts auf. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr, der Einlass erfolgt ab 19.30 Uhr. Der Eintritt beträgt zwölf Euro. Tickets gibt es im Turm-Kundencenter, in der Touristinformation Oranienburg, beim Landkreis Oberhavel und im Kundencenter der Märkischen Allgemeinen Zeitung. Kurzentschlossene bekommen Karten ebenso an der Abendkasse. 2020 wird die Reihe fortgesetzt. Zur 26. Brandenburger Landpartie am 13. Juni lädt der Landkreis gemeinsam mit der Stadt und dem Amt Gransee zu „Klassik im Kuhstall“ ein.

Von Stefanie Fechner