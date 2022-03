Oranienburg

16 Minikonzerte, insgesamt 320 Minuten Musik und Tanz sowie 600 Besucherinnen und Besucher: Das ist die erfreuliche Bilanz des Benefizkonzertes der Kreismusikschule Oberhavel in Oranienburg am vergangenen Sonnabend im Oranienwerk. Schülerinnen und Schüler der Kreismusikschule – auch Ehemalige – Lehrende, Bands, professionelle Musikerinnen und Musiker, weitere Musikschulen und alle Musikliebhaber hatten auf drei Bühnen gemeinsam für den Frieden musiziert. Klassik, Jazz, Pop, Solo- oder Orchesterauftritte und Tanz – an diesem musikalischen Nachmittag wurde dem Publikum vieles geboten, um Spenden für die Opfer von Krieg und Gewalt in der Ukraine zu sammeln.

150 Musikerinnen und Musiker aus der Region spielen für den guten Zweck

„Wir konnten innerhalb weniger Tage 150 Musikerinnen und Musiker aus der gesamten Region gewinnen, die für den guten Zweck musiziert haben. Ich bin unglaublich stolz auf die Schülerinnen und Schüler der Kreismusikschule und meine Lehrkräfte, die wie ein Räderwerk den Konzertmarathon über sieben Stunden am Laufen gehalten haben. Alle Einnahmen dieses Konzertes kommen zu 100 Prozent den Menschen der Ukraine zugute“, sagt Kreismusikschulleiter Manfred Schmidt.

Landkreis Oberhavel verdoppelt Spendeneinnahmen

Insgesamt sind am Sonnabend 5 000 Euro Barspenden gesammelt worden. Der Landkreis verdoppelt die Summe auf 10 000 Euro. „Wir bedanken uns recht herzlich bei Manfred Schmidt und seinem Team für das unglaubliche Engagement. Deshalb ist es uns ein Anliegen, das Projekt zu unterstützen und so einen Beitrag für die Menschen in der Ukraine zu leisten“, sagte der amtierende Landrat Egmont Hamelow. Die Spende kommt Samaritan’s Purse zugute. Dort unterstützen die Samariter bei der medizinischen Versorgung durch ein Notfallkrankenhaus in der Nähe von Lwiw in der Ukraine. Täglich werden dort mehr als 100 Patientinnen und Patienten versorgt. Das Notfallkrankenhaus hat 58 Betten, zwei Operationsräume und eine Intensivstation.

Spenden sind weiter erwünscht

Spenden werden auch in den kommenden Tagen weiter entgegengenommen. Das ist zum Beispiel hier möglich: Förderverein „Auftakt“ e. V. der Kreismusikschule Oberhavel IBAN: DE 161605 0000 3740 0029 80 – Verwendungszweck: Ukrainehilfe – oder spenden Sie direkt über Paypal auf das vom Oranienwerk eingerichtete Spendenkonto: www.oranienwerk.de „Mit unserem Engagement für die Ukraine wollen wir nicht nachlassen. Perspektivisch möchten wir Musikschulen im Land unterstützen“, so Manfred Schmidt. Für die Unterstützung des Benefizkonzertes bedankt sich der Landkreis bei den folgenden Gewerbetreibenden herzlich: Oranienwerk, Bäckerei Plentz, Bäckerei Grünler, Weißer Hirsch Borgsdorf, Cook rein, Die Kaffeetante im Oranienwerk, Lichtblick Bühnentechnik, Preußenquelle sowie Carsten Zehm.

Von MAZonline