Oranienburg

Am 2. Februar beginnt vor dem Neuruppiner Landgericht der Gerichtsprozess gegen den mutmaßlichen Mörder von Bianca S. aus Oranienburg. Auf der Anklagebank sitzt ihr Ex-Freund Kurt L. Er ist nach Ansicht von Ermittlern und der zuständigen Staatsanwaltschaft in Neuruppin dringend tatverdächtig, die 26-jährige Frau im Juli des vergangenen Jahres in einen Bunker gelockt und dort getötet zu haben. Die MAZ fasst die Ereignisse vom Verschwinden der Frau bis zur Anklageerhebung zusammen.

Überwachungskamera am Bahnhof Oranienburg nimmt letzt Bilder auf

Am Mittag des 15. Juli kommt die Oranienburgerin Bianca S. mit der S-Bahn aus Berlin am Bahnhof in der Kreisstadt an. Überwachungskameras nehmen sie dabei auf, wie sie ihr Fahrrad über den Bahnsteig schiebt – es sollen die letzten Aufnahmen der jungen Mutter vor ihrem Tod sein.

Sie spricht noch mit einer Bekannten. Diese wird später bei der Polizei aussagen, Bianca habe eine „Abkürzung über einen schattigen Weg“ nehmen wollen. Zu einem Termin bei ihrem Arbeitgeber um 14 Uhr erscheint Bianca S. nicht, auch in der Kita ihres Sohnes wartet man vergeblich darauf, dass sie den damals Fünfjährigen abholt.

Die Polizei veröffentlicht Bilder aus einer Überwachungskamera Quelle: Polizei

Auch am 16. Juli ist Bianca nicht wieder aufgetaucht. Freunde und Verwandte machen sich große Sorgen um die als sehr zuverlässig bekannte Frau. Erste Suchaufrufe werden in den regionalen Facebook-Gruppen geteilt, doch niemand hat die 26-Jährige gesehen oder weiß, wo sie sich aufhält.

Tags darauf, es ist der 17. Juli, fehlt weiterhin jede Spur von der Oranienburgerin. Die Suchaufrufe werden über die sozialen Medien hundertfach verbreitet. Am Mittag erstattet ihre Familie eine Vermisstenanzeige bei der Polizei. Erste Suchmaßnahmen werden eingeleitet.

Die Beamten der Polizeiinspektion Oranienburg suchen nach Bianca S. – dabei durchkämmen sie auch die ehemalige Brotfabrik nahe der Lehnitzschleuse. Quelle: Stefanie Fechner

Bauarbeiter finden die Vermisste im Funkbunker „Karo Ass“

Am 18. und 19. Juli suchen die Polizei und eine Rettungshundestaffel einen Bereich rund um den Grabowsee und die Schleuse in Malz ab. Die Ermittler wissen mittlerweile, dass sich Biancas Smartphone zuletzt in einen Funkmasten an der ehemaligen Brotfabrik nahe des KZ-Außenlagers „Klinkerwerk“ am Oder-Havel-Kanal eingewählt hat. Die Ermittler suchen einen Radius von drei bis sieben Kilometern um den besagten Funkmasten ab, die Polizeistreifen haben Fotos und Beschreibungen von Bianca und ihrem Fahrrad mit dem auffälligen Kindersitz dabei.

Intensiv werden auch die Ruine der Brotfabrik und weitere leerstehende Gebäude nahe der Lehnitzschleuse durchsucht. Ein auf die Personensuche spezialisierter Mantrailer-Hund kann die Spur der jungen Mutter am Oranienburger Bahnhof aufnehmen, verliert sie jedoch gleich wieder.

Das Flatterband der Polizei deutet noch auf das Verbrechen hin, welches sich im Juli 2021 in einem Waldstück bei Friedrichsthal ereignet hat. Quelle: Robert Roeske

Am Abend des 19. Juli wollen vier Bauarbeiter, die sich in der Region auf Montage befinden, den als „Lost Place“ bekannten Funkbunker „Karo Ass“ besuchen – ein Relikt aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges in einem Waldstück bei Friedrichsthal, nur etwa 200 Meter von der Grabowseebrücke und dem Oder-Havel-Kanal entfernt. Am vormals verschütteten Eingang des Bunkers machen die Männer eine grausame Entdeckung: Dort liegt eine leblose Frau. Umgehend alarmieren sie die Polizei, die mit einem Großaufgebot ausrückt.

Am Morgen des 20. Juli unterstützen die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk (THW) die Polizei bei der Bergung der Leiche aus dem schwer zugänglichen Bunker, die anschließend in das Brandenburgische Institut für Rechtsmedizin nach Potsdam gebracht wird. Dann geben die Ermittler bekannt: Bei der Toten handelt es sich um Bianca S. aus Oranienburg. Die Anteilnahme am Tod der Frau ist groß, auch über die Grenzen des Landkreises hinaus. Die Polizei sucht rund um den Bunker nach Spuren und Beweisen. Dabei kommt auch eine Drohnengruppe zum Einsatz. Sie überfliegen auf der Suche nach Spuren das Waldgebiet rund um den Bunker.

Mit einer Drohne überfliegt die Polizei das Waldgebiet am Oder-Havel-Kanal. Quelle: Stefanie Fechner

Am 21. Juliwird Bianca S. in der Rechtsmedizin obduziert. Aus der Auffindesituation und den äußerlichen Verletzungen schließen die Ermittler, dass die Frau getötet wurde. Ein Sexualdelikt wird ausgeschlossen. Mittlerweile weiß die Polizei auch, dass Bianca schon kurz nach ihrem Verschwinden getötet wurde, auch wenn die kalten Temperaturen innerhalb des Bunkers die exakte Bestimmung des Todeszeitpunktes erschweren. Das Fahrrad der Frau wird in der Nähe des Bunkers gefunden und von der Polizei sichergestellt. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Am Nachmittag des 27. Juli wird ein „Anfangsverdacht gegen eine männliche Person“ verkündet. Zeugenhinweise und Indizien hatten die Ermittler auf die Spur des Mannes geführt. Taucher der Polizei suchen im Oder-Havel-Kanal nach Spuren und Beweismitteln. Noch am gleichen Abend gegen 18 Uhr nehmen Ermittler einen Mann in der Klagenfurter Straße in Oranienburg fest.

Polizeitaucher suchen nach Spuren und Beweismitteln im Oder-Havel-Kanal nahe des Bunkers. Quelle: Enrico Kugler

Am 28. Juli bestätigt die Polizei, dass die Festnahme im Zusammenhang mit dem Tod von Bianca steht – die Ermittler haben den 29-jährigen Ex-Freund der Frau, Kurt L., festgenommen. Der Mann wird in der Polizeiinspektion Oranienburg ins Gewahrsam genommen. Aus dem Anfangsverdacht sei ein dringender Tatverdacht geworden, erklärt die zuständige Staatsanwaltschaft.

Ex-Freund von Bianca muss in Untersuchungshaft

Am Abend wird ein Haftbefehl gegen den Mann erlassen, er wird in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Er habe sich zwar zu den Vorwürfen geäußert, aber kein Geständnis abgelegt, erklären die Ermittler. Am 1. September gibt die Polizei die Todesursache bekannt: Bianca S. wurde erstochen. Noch immer suchen die Beamten sowohl nach der auffälligen rosafarbenen Handtasche als auch nach der Oberbekleidung der Frau.

Im Oktober finden Pilzsucher die Handtasche der Getöteten in einem Waldstück am Grabowsee. Quelle: PD Nord

Erst am 3. Oktober kommt wieder Bewegung in den Fall. Pilzsammler stoßen in einem Waldstück am Grabowsee auf die gesuchte Handtasche, die Bianca S. auf den Aufnahmen der Überwachungskamera am Bahnhof in ihrem Fahrradkorb hat. Die Bekleidung der Frau, ein auffälliges Top mit der großen Aufschrift „Hakuna Matata“, bleibt bis heute verschwunden. Kurt L. sitzt noch immer in Untersuchungshaft und bestreitet weiterhin, etwas mit dem Tod seiner Ex-Freundin zu tun zu haben. Die Frage, ob die Ermittler eine Tatwaffe aufgefunden haben, lässt die Staatsanwaltschaft unbeantwortet.

Am 22. Dezember steht fest, dass der Tatverdächtige auch den Jahreswechsel in der Untersuchungshaft verbringen wird. Die Staatsanwaltschaft verkündet indes, eine Entscheidung zum weiteren Verlauf vorzubereiten.

Am 6. Januar verkündet die Staatsanwaltschaft Neuruppin auf MAZ-Nachfrage, dass Anklage gegen den Ex-Freund von Bianca S. erhoben wurde. Der Oranienburger muss sich in fünf Verhandlungsterminen am 2., 4., 8., 9. und 11. Februar vor dem Landgericht in Neuruppin wegen Mordes an der jungen Mutter verantworten. Bei einer Verurteilung droht dem Mann aus Oranienburg als Höchststrafe eine lebenslange Haftstrafe.

