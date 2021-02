Mysteriöser Knall in Oranienburg: Das sagt der Kampfmittelbeseitigungsdienst

Oranienburg

Es ist weiterhin unklar, was der Auslöser für den Knall am späten Freitagabend im Raum Oranienburg gewesen sein könnte.

Eine Sprecherin des Zentraldienstes der Polizei des Landes Brandenburg teilte am Montag mit, dass es beim KMBD, dem Kampfmittelbeseitigungsdienst, am Wochenende keine Meldung gegeben habe, dass im Raum Oranienburg ein Kampfmittel explodiert sein könnte. „Sie waren nicht im Einsatz“, so die Sprecherin, und der KMBD werde in solchen Fällen auf jeden Fall gerufen.

Zur Vermutung seitens der Polizei, dass der Frost dazu führen könnte, dass eventuelle Bomben im Boden explodieren könnten, sagte die Sprecherin des Zentraldienstes: „Was in Oranienburg zu erwarten ist, liegt dermaßen tief, dass man sie nicht mit dem Frost in Zusammenhang bringen kann.“

Von MAZonline