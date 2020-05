Ob Spatz (o.l.), Blaumeise (r.), Amsel oder Grünfink – sie alle waren jetzt der Star bei der NABU-Aktion die Stunde der Gartenvögel. Allein in Oberhavel hatten Vogelfreunde in über 300 Gärten oder an anderen Stellen wie in Parks Vögel beobachtet, gezählt und die Infos an den NABU geleitet. Quelle: FotoS: dpa