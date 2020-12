Nach 14 Jahren Bauzeit: Germendorfer Kirche erstrahlt in neuem Glanz

Germendorf

Der Fußboden ist neu verlegt, die Bänke und Wände erstrahlen in neuen Farben. Die Galerie ist mit viel Liebe zum Detail restauriert worden, die letzten Buchstaben werden dort noch akkurat angemalt. Wenn die Besucher des Nikolaus-Gottesdienstes am Sonntag um 15 Uhr die Germendorfer Kirche betreten, erstrahlt diese in völlig neuem Glanz.

Die Germendorfer Kirche erstrahlt im neuen Glanz. Quelle: Enrico Kugler

„Für mich schließt sich am 6. Dezember ein Kreis. Ich bin dann genau 15 Jahre Pfarrer in Germendorf und seit 25 Jahren Pfarrer in der St. Nicolai-Kirche. Dazu nun die komplett sanierte Kirche, ein wunderschöner Tag wird das.“ Pfarrer Arndt Farrack merkt man in jedem Satz den Stolz und die Freude an, zudem strahlen seine Augen, wenn er durch die Kirche flaniert und auf jedes noch so kleine Detail hinweist. Seit insgesamt 14 Jahren wurden innen und außen die Kirche komplett saniert und restauriert. „Jede Generation muss etwas an seiner Kirche tun, so natürlich auch die jetzige“, so Farrack. 1739 wurde die Germendorfer Kirche nach einem Brand neu erbaut, um 1930 erfolgte eine grundlegende Sanierung, 1960 folgten weitere Baumaßnahmen. Arndt Farrack wurde 2005 Pfarrer in Germendorf und erlebte bereits ein Jahr später ein einschneidendes Erlebnis: „Im Jahre 2006 wurden die Glasscheiben der Kirche mutwillig zerstört, es entstand ein Sachschaden von über 30 000 Euro und viele Sammlungen wurden leider dadurch zerstört“, erinnert sich Farrack.

Pfarrer Arndt Farrack (r.) und Kay-Jürgen Rettig, Vorsitzender des Gemeindekirchenrates. Quelle: Enrico Kugler

Durch Spenden konnte eine neue Verglasung eingebaut werden, nun sogar mit Schutzverglasung. „Wir waren sehr deprimiert, umso schöner war es dann, dass durch Spenden ein erster Schritt getan werden konnte“, so der Germendorfer Pfarrer. Allerdings war die neue Verglasung nur der Startschuss für eine umfangreiche Sanierung des Kirchengebäudes. Im Zuge der Fensterarbeiten stellte man fest, dass die Bänke und der Fußboden verfault waren, beides wurde erneuert, auch die Elektrik und die Heizung wurde erneuert. „Leider gab es 2008 für knapp zwei Jahre einen unfreiwilligen Baustopp, das war abermals ein Nackenschlag“, so Farrack rückblickend. Das kirchliche Bauamt hatte den Baustopp veranlasst, da laut des Bauamtes viele Regularien nicht eingehalten wurden. „In unserer Kirche sah es damals aus wie im Stall von Bethlehem“, erinnert sich Farrack.

Im Zuge der Sanierung wurde auch das Dach neu gemacht.. Quelle: Enrico Kugler

Im Jahr 2009 sollte Pfarrer Arndt Farrack ein weiteres Mal ein schicksalsträchtiges Erlebnis heimsuchen. „Ich war auf dem Weg zum damaligen Oranienburger Bürgermeister auf Betteltour für unsere Kirchensanierung, als ein Kind am Louise-Henriette-Steg ins Wasser fiel und wir es gemeinsam retteten. Das war ein unglaublicher Moment.“ Für Pfarrer Farrack war in diesem Augenblick klar: „Jedem sollte geholfen werden.“ Und auch die Stadt Oranienburg half der Germendorfer Kirchengemeinde. Bis zum heutigen Tage kostete die komplette Sanierung der Kirche circa 750 000 Euro. Einzelpersonen, die Kirchengemeinde, Erlöse aus Benefizaktionen, Fördermittel der Landesregierung, finanzielle Mittel der Mittelbrandenburgischen Sparkasse und Mittel aus Kirchensteuerzuwendungen refinanzierten die Kosten.

Mit Liebe zum Detail: Die Wandtafeln in der Germendorfer Kirche. Quelle: Enrico Kugler

Im Zuge der kompletten Sanierung wurde auch das Dach erneuert, der Kirchturm wurde saniert und seit 2017 wurde im Inneren der Kirche aufwendig saniert. „Eine der letzten Erneuerungen war die Restaurierung des Orgelgehäuses“, so Farrack. Bei genauerer Betrachtung sieht man viele kleine Details, auf die der Gemeindepfarrer sehr stolz ist. „So wurden auch die Bilder des Ensembles an der Galerie restauriert, nun sind wir sehr glücklich, dass alles fertig geworden ist.“ Noch am Donnerstag wurden die abschließenden Malerarbeiten abgeschlossen, so standen Kerstin Krupinski und Christin Zlotos noch in luftiger Höhe und malten die Buchstaben an die Tafeln des Ensembles.

Der Kirchturm in Germendorf wurde ebenfalls saniert. Quelle: Andrea Kathert

Inmitten der Corona-Pandemie ist kein großes Fest zur Einweihung möglich. „Momentan bieten wir alle 14 Tage einen Gottesdienst an. Leider musste auch unsere Messe zum Advent ausfallen. Aber wenn Corona überstanden ist, werden wir die Sanierung unserer Kirche noch groß feiern“, verspricht der Gemeindepfarrer und bedankst sich abschließend noch bei den vielen fleißigen Händen der vergangenen 14 Jahre: „Es gab so viele ehrenamtliche Helfer, bei all denen möchte ich mich im Namen der Kirche recht herzlich bedanken. Wir haben nun ein wunderschönes Gotteshaus.“

Von Knut Hagedorn