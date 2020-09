Nach 22 Jahren: Viola Knerndel wünscht sich Abschied ohne viel Brimborium

Oranienburg

Kaum eine ruhige Minute hat Viola Knerndel dieser Tage. Vieles gibt es noch zu besprechen, zu klären, zu regeln für die Leiterin des Arbeitslosenservice „Horizont“, zu dem auch die Oranienburger Tafel gehört. Für die 63-Jährige steht am Mittwoch, den 30. September, der letzte Arbeitstag an – nach 22 Dienstjahren. „Ohne viel Brimborium“, will sie den über die Bühne bringen. Am liebsten würde sie still und heimlich verschwinden.

Ein weinendes und ein lachendes Auge

Das wird kaum funktionieren. Denn Viola Knerndel hat in den vergangenen Jahren viel bewegt und ist bis heute das Gesicht von Tafel und Arbeitslosenservice in der Strelitzer Straße 5-6 in Oranienburg. Mit einem weinenden und einem lachenden Auge geht sie, wohl wissend: „Es gibt noch vieles zu tun. Die Zeiten werden nicht einfacher.“ Immer wieder legte sie – auch öffentlich – den Finger in Wunden, über die andere nur hinter vorgehaltener Hand sprechen mochten. Vielen Menschen in Not, nicht nur in Oberhavel, sondern auch über die Grenzen des Landkreises hinaus, war sie oft der letzte Halt. Wer bei Problemen mit Ämtern nicht weiter wusste, landete nicht selten bei Viola Knerndel, die über die Jahre zu einer Expertin im Antrags- und Formulardschungel wurde. Ihr Wissen und ihre Unterstützung gab sie mit viel persönlichem und großem zeitlichen Einsatz sowie ehrenamtlich an Hilfebedürftige weiter. Ohne Ansehen von Name, Herkunft oder Alter. „Das alles hat für mich nie eine Rolle gespielt“, sagt sie. „Wichtig war mir stets, Menschen zu helfen, die sich in Not befinden und nicht weiter wissen.“ In viele Feinheiten habe sie sich nach und nach reingearbeitet, blickt sie auf bewegte Jahre zurück. „Immer wieder ändern sich Dinge. Es ist schwierig da überhaupt den Überblick zu behalten.“

Viel erlebt – doch eine junge Mutter blieb der Tafelchefin besonders in Erinnerung

Vor allem für Menschen, die sich bereits sowieso schon in einer schwierigen Situation befinden. Der Fall einer jungen Frau ist Viola Knerndel besonders in Erinnerung geblieben. Nach einer Trennung stand die junge Mutter mit ihrem Kleinkind buchstäblich vor dem Nichts und auf der Straße. Nachdem das Amt ihr jegliche Hilfeleistungen zunächst verweigert hatte, bat die junge Frau Viola Knerndel um Hilfe. Gemeinsam wurden beide daraufhin beim Landkreis vorstellig. „Die Sachbearbeiterin wollte mich sofort rauswerfen“, erinnert sich Viola Knerndel. Beeindrucken ließ sie sich davon nicht. „Ich habe ihr mitgeteilt, dass wir das Amt nicht ohne Unterstützung für die Frau verlassen werden.“ Mehrere Stunden harrten sie vor dem Büro der Sachbearbeiterin aus. Dann ging es plötzlich Schlag auf Schlag: „Die Frau erhielt einen Barscheck, um Essen und das Nötigste kaufen zu können. Innerhalb von drei Tagen lagen schließlich alle benötigten Bescheide vor.“ Weinend sei ihr die junge Mutter, die zuvor „mit Nix dagestanden“ hatte, daraufhin um den Hals gefallen.

Im Oktober 2019 erhielt Viola Knerndel aus den Händen von Bürgermeister Alexander Laesicke das Bundesverdienstkreuz. Quelle: Enrico Kugler

Gesundheit bremst Viola Knerndel aus

Es ist einer von vielen hundert Fällen, die Viola Knerndel begleitet hat. In den letzten Wochen hatte sie derweil unfreiwillig bereits eine Menge Zeit, sich auf ihren Ruhestand vorzubereiten. Herzprobleme zogen die 63-Jährige Mitte August von heute auf morgen aus dem Berufsalltag. Nach einem Krankenhausaufenthalt zwangen die gesundheitlichen Probleme sie für viele Woche zu einer Zwangspause. Erst Donnerstag vergangener Woche kehrte sie in ihr Büro zurück. Wer ihre Aufgaben bei Tafel und Arbeitslosenverein zukünftig übernehmen wird ist noch völlig unklar. Ursprünglich habe die Stelle intern nachbesetzt werden sollen. Nachdem dies nicht geklappt habe, soll nun eine Ausschreibung erfolgen.

„Ich muss kürzer treten. Das weiß ich.“

Viola Knerndel hat ihren Frieden mit der Situation geschlossen, sagt sie. Wenngleich ihr die Zukunft der Tafel durchaus die ein oder andere Sorgenfalte beschert. Doch „ich kann und will nicht mehr“, räumt sie unumwunden ein. Und: „Ich muss kürzer treten, das weiß ich.“ Mit „Luchsaugen“ habe Ehemann Günter vor allem in den vergangenen Wochen bereits darauf geachtet, dass seine Frau sich schone. Genau das hat die 63-Jährige auch in den nächsten Monaten vornehmlich vor. Ein Kurzurlaub mit ihrem Mann in Bad Saarow stehe da anlässlich dessen 70. Geburtstags nächste Woche an. „Darauf freue ich mich riesig.“ Und auch sonst werde ihr sicher nicht langweilig werden, ist sie überzeugt. An ihrem ersten Tag im Ruhestand hat sich bereits Besuch angesagt: „Meine Tante kommt vorbei. Seit Corona haben wir uns nicht gesehen.“ Wenn sie gesundheitlich wieder besser unterwegs ist, will sich Viola Knerndel dann auch voll und ganz in ihre Aufgabe als neu gewählte ehrenamtliche Schiedsperson für die Stadt Oranienburg reinhängen. „Das ist für mich absolutes Neuland, da muss ich mich erstmal einarbeiten“, sagt sie mit viel Respekt und verrät auch: „Was da alles dran hängt, damit habe ich nicht gerechnet.“ Jedoch vertraue sie da auf die Zusammenarbeit mit Schiedskollege Siegbert Neubauer. Mit dem steht sie bereits in regelmäßigem Kontakt. Sicher ist – von Viola Knerndel hört man in Oranienburg ohne Frage sicher auch zukünftig noch.

Von Nadine Bieneck