Oranienburg

Es herrscht Stille im Oranienburger Impfzentrum. Innerhalb von sieben Monaten sind in der Halle an der Turm-Erlebniscity insgesamt etwa 79 000 Impfungen gegen das Coronavirus verabreicht worden. Nun ist Schluss. Am Sonnabendvormittag fand eine letzte offizielle Zusammenkunft statt.

Schon am Freitag wurde die letzte Spritze verabreicht. „Am 21. Januar haben wir das erste Mal geimpft“, erzählte Jule-Sophie Hermann, Pressesprecherin des Deutschen Roten Kreuzes. „Die Computer kamen erst einen Tag vor der Eröffnung hier an, auch der Impfstoff war damals noch knapp.“ So habe man in den ersten drei Wochen auch nur drei der sechs verfügbaren Impfstrecken in Betrieb genommen.

Sieben Monate lang herrschte hier großer Andrang – nun ist Schluss. Quelle: Robert Roeske

Am Sonnabend dankte Ludger Weskamp (SPD), Landrat in Oberhavel, dem ganzen Team des Impfzentrums. Wobei er sich nicht sicher gewesen sei, ob das Treffen ein erfreulicher oder trauriger Anlass sei. Denn die Kreisverwaltung in Oberhavel hat sich entschieden, die Impfungen künftig dezentral zu organisieren. Sie sollen in den Oberhavel-Kliniken sowie in mobilen Impfstationen in den Städten und Gemeinden stattfinden. Noch aus dem Impfzentrum ausstehende Zweitimpfungen sollen weiterführend auf dem Gelände der Rettungswache gegenüber in Containern durchgeführt werden, betreut durch zwei mobile Teams des DRK. „Wir müssen noch stärker zu den Menschen gehen“, so der Landrat. Es müsste ihnen noch leichter gemacht werden, sich impfen zu lassen. „Jetzt gilt es, zu überzeugen“, so Ludger Weskamp im Hinblick auf die Tatsache, dass die Impfquote in Deutschland derzeit stagniere. Dennoch sei es nicht ausreichend, wenn nur die Hausärzte impfen würden.

Andreas Brauns leitete das Oranienburger Impfzentrum. Quelle: Robert Roeske

Insgesamt arbeiteten im Impfzentrum etwa 100 Menschen. Ludger Weskamp lobte den „tollen Service und die gute Abwicklung“. Das sei bei vielen Menschen, die in Oranienburg geimpft worden seien, die gleichlautende Meinung gewesen. „Die Bundeswehr ist auch selten so gut wahrgenommen worden wie in den vergangenen Monaten.“ Die Soldaten seien am Freitag schon abgezogen worden – teilweise in den Westen Deutschlands. „Wir halten es für richtig, dass sie jetzt ins Katastrophengebiet eingesetzt werden.“

Die Schließung des Impfzentrums in Oranienburg bedeute nicht, dass die Pandemie vorbei sei. Ludger Weskamp nannte das Stichwort „Delta-Variante“. Er appellierte an alle Menschen, sich impfen zu lassen. Je höher der Anteil der Menschen sei, die sich impfen lassen, desto größer sei die Chance, dass eine eventuelle „vierte Welle“ nicht so stark ausfalle.

Sieben Monate war das Sportforum ein Impfzentrum. Quelle: Robert Roeske

Andreas Brauns, der Leiter des Oranienburger Impfzentrums, lobte am Sonnabend auch die gute Zusammenarbeit mit der Security. „Sie hat vieles abgefangen von dem wir wahrscheinlich nichts mitbekommen haben.“ Anfangs seien Leute ohne Termin aufgetaucht. Im Schnitt seien die Leute, die sich impfen ließen, 45 Minuten vor Ort gewesen. Einige waren überpünktlich: Termin um 15 Uhr – aufgetaucht schon um 8 Uhr. „Aber wir haben alles, was wir konnten, getan“, so Andreas Brauns weiter. „Wir haben auch sehr viel persönliche Dankbarkeit von den Menschen erlebt“, erzählte er. Das sei nicht nur an den Eintragungen im Gästebuch zu sehen – sondern auch an den Spenden abzulesen, die für das DRK abgegeben worden seien: etwa 4500 Euro. Für Andreas Brauns bedeutet die Schließung des Impfzentrums übrigens auch das Ende des Berufslebens – er wird nun in Oberkrämer seinen Ruhestand genießen.

Fiel mit seinem Outfit auf: Lucas Fünfhaus war Mitarbeiter im Oranienburger Impfzentrum. Quelle: Robert Roeske

Lucas Fünfhaus aus Lehnitz war bis Sonnabend Mitarbeiter im Impfzentrum. Und er fiel oft auf – auch am Sonnabend trug er über der Maske eine rote Nase, sein T-Shirt, seine Socken und die Schuhe – alles im Rot-Weiß des DRK. Das sei bei vielen gut angekommen, erzählte er. „Im Schnitt ist das alles hier sehr positiv abgelaufen. Alles war schnell und reibungslos.“ Notfälle habe es zwar auch gegeben, aber meistens hatten die mit Nervosität oder Hitze zu tun gehabt.

Landrat Ludger Weskamp hofft nun, dass die Impfungen in den Städten und Gemeinden gut angenommen werden. „Wir wollen schnell sehr viel mehr in die Fläche gehen“, sagte er am Sonnabendvormittag. Der Andrang bei diesen Aktionen sei unterschiedlich. Es gehe auch darum, die Impftermine bekannt zu machen. „Dazu nutzen wir die Kommunikationsstruktur der Kommunen“, so Weskamp weiter. Er hofft für die Bekanntmachung der Termine aber auch auf Mundpropaganda. Im Corona-Themenbereich auf www.oberhavel.de wird über Termine informiert.

Von Robert Tiesler und Stefanie Fechner