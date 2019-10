Nach dem Anschlag in Halle am Mittwoch herrscht bei der Jüdischen Gemeinde Oberhavel in Oranienburg Angst. Gemeindemitglied Roman Remis erlebte den Anschlag in der Synagoge in Halle mit, sagt: „In dem Moment dachte ich, das Leben geht vorbei an diesem Tag.“ In Oranienburg will man unterdessen ein Zeichen setzen. „Wir alle stehen an Ihrer Seite“, sagte Bürgermeister Alexander Laesicke.