Am 8. April kam es in der Lehnitzer Magnus-Hirschfeld-Straße zu einem Brand, der sich offenbar von einer Mülltonne bis in das Dach eines Einfamilienhauses fraß. Nachbarn der betroffenen Anwohner erheben nun schwere Vorwürfe: 30 Minuten hätte es gedauert, bis die Feuerwehr vor Ort war. Dieser Aussage widerspricht das Einsatzprotokoll deutlich.