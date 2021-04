Nach Corona: Wensickendorfer Tierretter befürchten zahlreiche ausgesetzte Tiere

Wensickendorf

Viele Familien entscheiden sich mitten in der Coronapandemie für ein neues Haustier. Ein süßer Welpe für die Kinder, mehr Freizeit durch Home-Office oder eine Katze, um die Abende nicht allein auf der Couch verbringen zu müssen, die Gründe dafür sind vielfältig. Doch was passiert mit den Tieren, wenn die Coronapandemie beendet ist und alle wieder ihrem geregelten Schul- und Arbeitsalltag nachgehen? Ruth Schnitzler vom Gnadenhof und Wildtierrettung Wensickendorf e.V. befürchtet, dass viele der Tiere dann einfach ausgesetzt oder ins Tierheim gegeben werden könnten.

Tierretter finden ausgesetzte Katzen in Wensickendorf

Erst am vergangenen Sonntag fanden die Tierretter Sanny und Steven Giese zwei ausgesetzte Katzen im Wensickendorfer Gärtnerweg. „Die Katzen wurden in einer Transportbox in der Nähe einer Pferdekoppel am Straßenrand ausgesetzt“, berichtet Ruth Schnitzler. Der Fund im strömenden Regen war ein Zufall, der den beiden Samtpfoten wahrscheinlich das Leben rettete. „Die sind nicht weggelaufen, sie wurden schlicht und ergreifend ausgesetzt“, findet Schnitzler deutliche Worte.

Die Katzen waren stark abgemagert. Quelle: Wildtierrettung Wensickendorf

Es seien auch keine Wildkatzen gewesen. „Mag sein, dass sich der Besitzer vielleicht nicht mehr um die Katzen kümmern konnte, aber Aussetzen ist die schmutzigste Alternative.“ Viele ähnliche Szenarien seien auch künftig möglich, befürchten die Wildtierretter. „Die Züchterpreise für Hunde und Katzen sind etwa während des Lockdowns wegen der großen Nachfrage exorbitant gestiegen“, erklärt Ruth Schnitzler.

„Wir haben sogar schon ausgesetzte Hühner gefunden“

Schon jetzt habe man es häufig mit ausgesetzten Tieren zu tun. „Wir kümmern uns natürlich darum, können aber nicht alle behalten“, sagt sie. Die Katzen würden dann in der Regel ins Tierheim nach Tornow, die Hunde nach Ladeburg gebracht. „Wir haben sogar schon ausgesetzte Hühner gefunden.“ Der Fall einer Perserkatze, die in einem Berliner Treppenhaus ausgesetzt wurde, bleibt Ruth Schnitzler bis heute im Gedächtnis. „Tagelang hat die Box mit der Katze niemanden interessiert, bis dann endlich mal jemand angerufen hat“, denkt sie zurück.

Die in Wensickendorf ausgesetzten Katzen haben ein schönes neues zu Hause gefunden. Quelle: Wildtierrettung Wensickendorf

Auch im Bereich der Wildtierrettung ist die Saison bereits in vollem Gange. „15 Fuchswelpen wurden schon in unseren Pflegestationen aufgenommen, dazu kommen um die 30 Eichhörnchen“, gibt Ruth Schnitzler einen Einblick in die Arbeit der Ehrenamtler. Am Dienstag sei auch das erste Entenküken der Saison verwaist aufgefunden worden.

Happy End für die Katzen

Für die beiden ausgesetzten Katzen endet ihre Odyssee dennoch mit einem Happy End: Auch wenn sie stark abgemagert sind und nach ihrem Auffinden erst einmal in Windeseile Futter verputzten, konnten durch einen Tierarzt keine weiteren gesundheitlichen Beeinträchtigungen festgestellt werden. Ein neues zu Hause für den grau getigerten Kater und die schwarze Katze ist auch schon gefunden: Sie bekommen ein warmes Körbchen bei einem Tierfreund aus Oranienburg.

Von Stefanie Fechner