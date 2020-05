Nach Corona-Zwangspause: Oranienburger Stadtverwaltung öffnet wieder für Publikumsverkehr

Oranienburg

Nach dem Pfingstwochenende läuft der Betrieb in der Oranienburger Stadtverwaltung und der dazugehörigen Fachämter wieder an. Das teilte Stadtsprecherin Eike-Kristin Fehlauer am Mittwoch mit. Nach der coronabedingten Schließung sei die Verwaltung „ab Dienstag, den 2. Juni 2020, wieder für den Publikumsverkehr geöffnet“.

Die üblichen Sprechzeiten können dann von Bürgern wieder wie gewohnt dazu genutzt werden, um Anliegen direkt vor Ort zu klären. Bereits vereinbarte Termine können selbstverständlich wie geplant wahrgenommen werden, erklärte Fehlauer.

Sicherheitsmaßnahmen beim Besuch der Verwaltung

Allerdings gebe es einige Sicherheitsmaßnahmen zu beachten. So sind alle Besucher verpflichtet, zum Schutz vor Ansteckungen einen entsprechenden Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Des Weiteren gelten im gesamten Gebäude die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln. Besucher werden zudem darum gebeten, die Stadtverwaltung möglichst allein aufzusuchen, innerhalb der Räume mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen Besuchern sowie Verwaltungsmitarbeitern zu halten und sich die Hände beim Eintritt mit den im Eingangsbereich zur Verfügung gestellten Desinfektionsmitteln zu desinfizieren. In den Büros der Fachämter wurden außerdem Trennscheiben aus Plexiglas aufgestellt, die ebenfalls dem Ansteckungsschutz von Bürgern und Mitarbeitern dienen.

Mit der Wiederaufnahme des Publikumsverkehrs geht die Stadtverwaltung den nächsten Schritt in Richtung Normalität. „Als Dienstleistungsbehörde haben wir den Anspruch, für die Bürger auch persönlich da zu sein. Unter Berücksichtigung einiger Vorsichtsmaßnahmen wollen wir das nun wieder ermöglichen“, sagt dazu Oranienburgs Bürgermeister Alexander Laesicke.

Im Haus II der Oranienburger Stadtverwaltung, vis-a-vis des Haupteingangs zum Schlosspark, finden gegenwärtig Renovierungsarbeiten statt. Um das Gebäude zu betreten, kann deren Hintertür genutzt werden, so Fehlauer. Die Wege zu den Fachämtern seien ausgeschildert.

Für das Bürgeramt treten am 2. Juni die nachfolgenden Sprechzeiten wieder in Kraft:

Montag, Mittwoch: 9 – 14 Uhr

Dienstag, Donnerstag: 9 – 18 Uhr

Freitag: 7 –12 Uhr

Die Sprechzeiten aller Fachämter können auf der Website der Stadt Oranienburg unter www.oranienburg.de im Bereich „Rathaus & Service“ abgerufen werden.

Zahlreiche Verwaltungsabläufe während der Pandemie neu organisiert

Die Stadtverwaltung der Kreisstadt hatte sich nach Ausbruch der Pandemie mit ihren Arbeitsabläufen den Sicherheitsmaßnahmen aufgrund des Coronavirus umfangreich angepasst. So hielt Bürgermeister Alexander Laesicke täglich im Büro die Stellung. Das Sekretariat jedoch war lange Zeit nicht besetzt, sondern wurde aus dem Homeoffice betreut. Zudem wurde zur Aufgabenbewältigung in der Coronkrise ein Koordinierungsstab gebildet, der sich täglich um 9 Uhr zur Videokonferenz traf. Grundsätzlich fanden über lange Zeit in der Verwaltung keine Besprechungen mehr in größerer Runde statt, genutzt wurden Telefon- und Videokonferenzen, zahlreiche Verwaltungsmitarbeiter arbeiteten aus dem Homeoffice. Inzwischen hat sich die Lage deutlich entspannt, so dass der Publikumsverkehr in der Verwaltung ab Anfang Juni wieder gewährleistet werden kann.

