Nach Drogen, Gewalt und Kriminalität: Oranienburger Unternehmer verhilft 16-jährigen Jugendlichen zum Neustart

Oranienburg

Gedankenverloren sitzt Nico Wallmann an seinem Schreibtisch, immer wieder schweift sein Blick zu einem Bild an der Wand. Der Oranienburger Unternehmer, der seit zwei Jahren Inhaber des Securityunternehmens “Sicherheit Oberhavel“ ist, verbindet mit dem eher unscheinbaren Bild eine ganz besondere Geschichte. Es geht um das Schicksal eines 15-jährigen Jungen, der in seiner Heimat Hessen tief versunken war im Drogenmilieu, selbst die härtesten Drogen konsumierte – und dessen Zukunft am seidenen Faden hing. Bis ein Umzug nach Oberhavel sein Leben veränderte.

Nico Wallmann ist seit zwei Jahren Inhaber des Securityunternehmens „Sicherheit Oberhavel“ in Oranienburg. Quelle: Robert Roeske

„Das Bild hat er selbst gemalt und es hat demnach eine ganz besondere Bedeutung für mich“, berichtet Wallmann. Der 33-jährige Unternehmer lernte Paul*(Name von der Redaktion geändert) vor einem Jahr in einem Kinderheim in Hessen kennen. „Ich bin einmal im Monat in Hessen, kenne die Leiterin des Kinderheims sehr gut. So lernte ich dann auch eines Tages im November des Vorjahres Paul kennen“, erinnert sich Wallmann. Das Leben meinte es aber nicht gut mit dem damals 15-Jährigen. „Er war tief verstrickt in der Drogenszene, wurde als Kurier benutzt und nahm selbst richtig harte Drogen. Man merkte aber sehr schnell, dass er im Grunde seines Herzens ein richtig feiner Kerl ist.“

Jugendlicher verlässt Hessen und zieht nach Oberhavel

Nico Wallmann erkannte sofort, der Junge hat eine Zukunft – nur nicht an diesem Ort und im bisherigen Umfeld. „Ich habe ihn danach allerdings nicht mehr gesehen, er war immer mal wieder obdachlos und war auch schon ein wenig auf Krawall gebürstet.“ Dennoch gaben das Jugendamt in Hessen und auch Wallmann Paul nie auf und sahen eine Zukunft für ihn. „Ich bekam im April dieses Jahres dann einen Anruf von der Leiterin des Kinderheims in Hessen und wurde gefragt , ob ich mir vorstellen könnte im Rahmen eines Förderprogramms Paul nach Oberhavel zu holen und ihn zu begleiten“, blickt Wallmann zurück. Der Oranienburger Unternehmer konnte sich das sehr wohl vorstellen, genauso wie Paul selbst, der einen Ausweg aus seiner scheinbar aussichtslosen Situation suchte.

Nico Wallmann. Quelle: Robert Roeske

Im Juni saß Paul dann im Auto von Nico Wallmann und beide ließen die Vergangenheit hinter sich. „Wir hatten sofort einen guten Draht zueinander entwickelt und haben die lange Autofahrt natürlich dazu genutzt, um uns viel zu unterhalten.“ In Oberhavel angekommen bezog Paul eine neue Unterkunft und versuchte vom ersten Tag an, sein Leben neu zu gestalten. „Er hatte von Beginn an den Antrieb, sein Leben umzukrempeln und neu zu starten. Natürlich hat sein altes Umfeld versucht ihn zu kontaktieren, aber es war im Nachhinein genau die richtige Entscheidung, halt geografisch einen klaren Cut zu vollziehen“, blickt Wallmann zurück. Und Paul versuchte diese wohl einmalige Chance auch sofort zu nutzen. „Ich habe ihm auch immer wieder bewusst gemacht, wenn er sein Leben nicht ändert, dann führt es ihn in den Knast.“

Neustart geglückt

Und die Rückkehr ins Leben gelang dem mittlerweile 16-Jährigen. Sein Äußeres veränderte sich recht schnell, die Abkehr von den Drogen tat ihm sichtlich gut. „Ich habe ihn hier an einen Sportverein vermittelt und er hat auch ein Praktikum begonnen. Man merkt ihm einfach an, dass er voller Tatendrang ist und ihm sein neues Ich absolut gut tut.“ Der nächste Schritt wird laut Wallmann sein, ihm eine Ausbildung zu besorgen. „Da haben wir uns lange beraten. Er hat die Schule in Hessen in der siebten Klasse abgebrochen. Er wird dennoch eine Ausbildung anstreben, natürlich mit einer Berufsschule, die er auch leistungstechnisch schafft. Da werden wir ihn voll unterstützen.“ Laut Wallmann ist es wichtig, dem Jungen Struktur mit an die Hand zu geben. „Er muss lernen wie es ist, seinen eigenen Haushalt zu führen und wie man mit seinem eigenen Geld umgeht.“ Die Eingewöhnung in das neue Umfeld ist aber gut gelungen, Paul hat inzwischen auch eine Freundin und sich einen Bekanntenkreis aufgebaut, der ihm gut tut. „Er sieht jetzt wieder eine Perspektive und das ist der absolut richtige Weg“, ist sich Wallmann sicher.

Von Knut Hagedorn