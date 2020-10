Nach Einbruch in Oranienburger Tischlerei: zwei Täter in Haft

Oranienburg

Die am Mittwochabend nach einem Einbruch im Oranienburger Gewerbegebiet Nord festgenommenen Tatverdächtigen wurden am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt. Wie Ariane Feierbach, Pressesprecherin der Polizeidirektion mitteilte, ordnete der Richter für einen 39-Jährigen und einen 43-Jährigen Untersuchungshaft an. Sie wurden in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. „Ein 29-Jähriger Tatverdächtiger blieb auf freiem Fuß“, teilte die Pressesprecherin weiter mit.

Hubschrauber unterstützt Suchmaßnahmen

Die drei Männer wurden nach einem Einbruch in eine Tischlerei mit Hilfe eines Polizeihubschraubers in einem nahe gelegenen Waldgebiet ausfindig gemacht und von den Beamten am Boden festgenommen. Unweit davon konnte das vermeintliche Täterfahrzeug, ein in Fahndung stehender Opel Astra fest- und sichergestellt werden. Im Zuge der kriminaltechnischen Tatortuntersuchung wurde bekannt, dass die Täter den Zaun zu einer unmittelbar angrenzenden Firma für Wintergärten durchtrennten und dort ebenfalls Kleintransporter aufbrachen.

Auch hier waren diverse Werkzeuge für den Abtransport bereitgelegt. Auf dem Gelände einer dritten ebenfalls angrenzenden Firma konnten zwei offene stehende Container, welche ebenfalls diverse hochwertige Elektrowerkezeuge enthielten, festgestellt werden. Ob aus diesen etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt.

