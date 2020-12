Nach Raub in Oranienburg: Polizei veröffentlicht Bild

Oranienburg

Am 30. Juni 2020 kam es zu einem Raub in der Berliner Straße. Ein damals 19-jähriger Mann aus Oberhavel war mit seinem Fahrrad den Radweg aus Richtung Melanchthonstraße in Richtung Walther-Bothe-Straße gefahren und hatte verkehrsbedingt an der Kreuzung Ecke Walther-Bothe-Straße angehalten. Zwei weitere Radfahrer hielten direkt neben ihm an und forderten das Fahrrad sowie die mitgeführte Tasche des 19-Jährigen. Als er die Herausgabe verneinte, schlugen die Täter den Oberhaveler nieder und entwendeten seine Umhängetasche.

Fahndung nach Raub in Oranienburg Quelle: PD Nord

Einer der Täter konnte bereits ermittelt werden. Den Zweiten erkannte der niedergeschlagene Oberhaveler in den sozialen Medien wieder.Die Polizei bittet Zeugen, die den abgebildeten Mann erkennen oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort geben können, sich in der Polizeiinspektion Oberhavel unter 03301-8510 zu melden.

