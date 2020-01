Mehr als gut besucht war am Mittwochabend der erste Workshop zum zukünftigen Jugendtreff in der Bernauer Straße in Oranienburg. Zahlreiche junge Leute waren gekommen, um ihre Wünsche für die neue Einrichtung loszuwerden. Aber auch Anwohner, Gewerbetreibende und interessierte Erwachsene hatten sich eingefunden.