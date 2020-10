Nach Spahns Corona-Erkrankung: Uwe Feiler geht in Quarantäne

Oberhavel

Die Coronaerkrankung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zieht Kreise. So teilte Oberhavels Bundestagsabgeordneter und Parlamentarischer Staatssekretär der Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Uwe Feiler ( CDU), am Mittwochabend mit, kurzfristig seine für Donnerstag angesetzte Bürgersprechstunde in Oranienburg (11.30 bis 15 Uhr) absagen zu müssen.

Feiler und Spahn saßen im Kabinett zusammen

Der Grund: Uwe Feiler war zuvor im Kabinett auf den am Mittwoch positiv auf Corona getesteten Jens Spahn getroffen. Der Bundestagsabgeordnete der Wahlkreise Oberhavel und Havelland II, Uwe Feiler, begab sich nach dieser Nachricht umgehend ebenfalls in Quarantäne. Die für Donnerstag angesetzte Bürgersprechstunde soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden, wann genau, steht derweil noch nicht fest.

Teilnahme am Kreisparteitag Oberhavel am Sonnabend noch unklar

Auch, ob Uwe Feiler an dem für das Wochenende angesetzten Kreisparteitag der CDU Oberhavel teilnehmen kann, ist nach den Ereignissen am Mittwoch unklar.

Von Nadine Bieneck