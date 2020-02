Nach Streit mit der Krankenkasse: Frida hat die wichtige Spritze erhalten

Liebenwalde

Nach den bangen Tagen des Wartens und des nervenzehrenden Streits mit der Krankenkasse um die Übernahme des für Frida so wichtigen Medikaments war es am Mittwoch (19. Februar) endlich so weit: Die an spinaler Muskelatrophie erkrankte knapp Zweijährige aus Liebenwalde erhielt in der Berliner Charité die von den Eltern so sehnlich erwartete Spritze mit dem neuartigen Medikament Zolgensma. Entwickelt vom Schweizer Pharmaunternehmen Novartis und mit rund zwei Millionen Euro eines der teuersten Medikamente der Welt.

Erkältung, Untersuchung und die entscheidende Spritze

Anfang der Woche hatte Frida noch an einer kleinen Erkältung laboriert. Schließlich stand der so wichtigen Medikamentengabe am Mittwoch jedoch nichts mehr entgegen. Nach zahlreichen Untersuchungen im Vorfeld war es soweit. Das Mädchen, das am Donnerstag seinen zweiten Geburtstag feiert, erhielt die aus den USA eingeflogene und extra für Frida angefertigte Medikamentendosis. „Es ist bislang alles gut verlaufen. Wir warten jetzt erstmal die Nacht ab“, sagte Fridas Vater Paul S. am Mittwochnachmittag, nachdem seiner Tochter der Zolgensma-Wirkstoff kurz zuvor über einen Venen-Zugang verabreicht worden war.

Wettlauf gegen die Zeit gewonnen

Frida und ihre Eltern, Mama Anne W. und Papa Paul S., gewannen damit buchstäblich einen Wettlauf gegen die Zeit. Denn die Zolgensma-Spritze muss innerhalb der ersten zwei Lebensjahre verabreicht werden – Frida erhielt das Medikament somit am letzten möglichen Tag, einen Tag vor ihrem zweiten Geburtstag am 20. Februar. Für die Eltern ein noch kaum fassbarer Glücksmoment. „Wir können es noch gar nicht richtig glauben“, hatten sie kurz nach dem Eilbeschluss des Gerichts in der vergangenen Woche gesagt. Dieser hatte die Krankenkasse zur Übernahme der Kosten für die „teuerste Spritze der Welt“ verpflichtet. Die Kasse hatte den Antrag der Eltern zunächst abgelehnt.

Dieser Geburtstag wird ein ganz besonderer

Fridas Eltern können es nun kaum abwarten, mit ihrer Tochter am Donnerstag deren zweiten Geburtstag zu feiern. Der größte Wunsch von Paul S. für seine Tochter ist, dass „sie eines Tages laufen lernt“. Aufgrund ihrer Erkrankung ist dies für Frida bislang nicht möglich. Sie kann nur mit Hilfe sitzen, muss zudem teilweise nachts beatmet und mit Hilfe einer Magensonde ernährt werden. Fridas Mama Anne hofft hingegen, „dass wir mit unserer Geschichte anderen Familien in ähnlichen Situationen helfen können“. Abzuwarten bleibt zudem, wie das Mädchen das Medikament verträgt. Ihre Eltern sind jedoch sehr zuversichtlich, haben sich daher nach Abwägung aller Risiken auch für den Kampf um diese Medikamentengabe entschlossen, der in ganz Oberhavel mit großer Anteilnahme verfolgt wurde. Auch aus diesem Grund wird dieser zweite Geburtstag für die kleine Frida und ihre Eltern ein ganz besonderer sein.

Von Nadine Bieneck