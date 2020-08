Verkehrsunfall in Oranienburg - Nach Unfall in Oranienburg: Motorradfahrerin mit Rettungshubschrauber in Klinik gebracht

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochnachmittag in der Oranienburger Kanalstraße. Dabei wurde eine Motorradfahrerin schwer verletzt, ein Rettungshubschrauber brachte sie in einer Berliner Unfallklinik.