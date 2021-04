Nach Unfall in Sachsenhausen: Augenzeuge erhebt schwere Vorwürfe gegen die Polizei

Sachsenhausen

Am vergangenen Mittwoch postierten sich Beamte der Oberhaveler Polizei am Bahnhof in Sachsenhausen, um Radfahrer zu kontrollieren. Dabei, so teilt es die Pressestelle der Polizei am Donnerstag mit, wollte ein Revierpolizist gegen 14 Uhr einen Radfahrer stoppen, der auf der falschen Seite unterwegs war.

„Das stimmt so einfach nicht“

„Der Radfahrer bemerkte den Anhalteversuch des Revierpolizisten offenbar zu spät und stieß mit dem Beamten zusammen“, erläuterte Pressesprecherin Christin Knospe dazu. Diese Aussage lässt bei einem der Redaktion namentlich bekannten Augenzeugen den Puls in die Höhe schnellen. „Das stimmt so einfach nicht“, sagt der Mann, der zufällig mit seinem Auto auf Höhe des Geschehens war.

Er sei mit dem Auto aus Richtung Glashütte gekommen. „Der Polizist hat sich ohne Warnweste, ohne Kelle an die Straße gestellt. Er trug nur seine dunkelblaue Uniform“, lässt der Mann das Geschehen Revue passieren. Er glaube, dass der 50-jährige Radfahrer den Polizisten gar nicht als solches erkannt habe. Dann kommt es zu der Situation, welche von der Polizei als Zusammenstoß beschrieben wird. „Der Polizist hat dem Radfahrer beim Vorbeifahren in den Arm gegriffen und hat seine Hand vom Lenker weggerissen“, erhebt der Augenzeuge schwere Vorwürfe gegen den Beamten.

Radfahrer stürzt auf die Fahrbahn

Der Radfahrer stürzt. „Er ist auf die Fahrbahn gefallen, wäre dort ein Auto gekommen hätte es ihn überfahren“, sagt der Mann. Er habe sofort angehalten und sei zu dem gestürzten Mann gelaufen, wollte ihm helfen. „In diesem Moment kamen noch zwei weitere Beamte dazu“, berichtet er. Er habe gefragt, was das war, was das sollte. „Da hat der eine Polizist nur gesagt, dass die das so dürfen“, erzählt der Zeuge entsetzt. Ein Beamter habe sogar noch lautstark auf den gestürzten Radfahrer eingewirkt. „Der ist dann aufgestanden, war völlig von der Rolle. Er musste sich dann ausweisen.“

Der Radfahrer stürzte auf die Fahrbahn. Quelle: Enrico Kugler

Der Augenzeuge selbst fährt dann weiter. „Ich habe mich später über mich selbst geärgert, dass ich nicht dort geblieben bin.“ Laut Polizeiangaben lehnte der Radfahrer eine ärztliche Versorgung vor Ort ab.

Ermittlungen wegen Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung

Bei der Polizei wird der Vorfall als „Verkehrsunfall mit Personenschaden“ geführt, wie Polizeisprecherin Ariane Feierbach auf MAZ-Nachfrage erklärte. Von Amtswegen wurde daher ein Ermittlungsverfahren gegen den betreffenden Beamten wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. „Das ist ein ganz normales Vorgehen.“ Weitere Informationen kann sie mit Verweis auf das laufende Verfahren nicht herausgeben, bittet aber den Zeugen, sich bei der Polizei zu melden.

Der Augenzeuge ist auch nach den vergangenen Tagen noch immer entsetzt über das Vorgehen der Beamten. „Sowas habe ich noch nicht gesehen“, sagt er fassungslos. „Ich bin durchaus dafür, dass die Polizei durchgreift, wenn es nötig ist und wenn sie es müssen. Aber den Mann dafür vom Fahrrad zu holen, das halte ich schlicht für übertrieben.“

Von Stefanie Fechner