Der erstmals am Wochenende in Oberhavel überschrittene Corona-Inzidenzwert sorgt für direkte Folgen in Oranienburg. So teilte Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) am Montagabend auf der Stadtverordnetenversammlung die Absage des Adventsmarktes „Winterträume“ mit. Die Entscheidung habe die Verwaltung schweren Herzens am Montag getroffen.