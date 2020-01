Der Tag nach dem Großeinsatz in der Bernauer Straße: Bewohner dürfen noch nicht wieder in ihre Wohnungen zurück

Oranienburg

Ein langer und anstregender Einsatz liegt hinter dem diensthabenden Stadtbrandmeister Jens Pamperin und allen im Einsatz befindlichen Einsatzkräften. Am frühen Donnerstagabend wurden die Kameraden gegen 18:30 Uhr in die Bernauer Straße alarmiert. Im dortigen Wohn- und Geschäftshaus hatten Anwohner einen beißenden, Übelkeit verursachenden Geruch wahrgenommen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an der Einsatzstelle an.

Zur Galerie Die Einsatzkräfte der Oranienburger Feuerwehren haben eine lange Nacht hinter sich.

„Im Einsatz waren die hauptamtlichen Kräfte und die Ortsfeuerwehren Innenstadt, Sachsenhausen, Friedrichsthal, Germendorf und Hennigsdorf, außerdem die Polizei, zwei Rettungswagen und ein Notarzt“, bestätigte Einsatzleiter Pamperin. Ein Sperrkreis wurde eingerichtet, die 20 im Gebäude befindlichen Personen wurden evakuiert. Auch die Bernauer Straße wurde zwischen der Greifswalder Straße und der Andre-Pican-Straße vorsorglich gesperrt. Die Einsatzkräfte rüsteten sich mit Schutzanzügen und Atemschutzgeräten aus, um das Gebäude zu durchsuchen. Dazu mussten auch 13 Kellerabteile überprüft werden.

„Wir haben anfangs nicht gedacht, dass der Einsatz solche Ausmaße annimmt“, erklärte Pamperin. „Wir haben eine Stelle ausfindig machen können, die vermutlich für den Geruch verantwortlich war. Leider wurde die fragliche Stelle schon lange vor dem Eintreffen der Feuerwehr durch einen Anwohner mit einem starken Reinigungsmittel behandelt, so dass die uns zur Verfügung

stehenden Testverfahren nicht mehr angeschlagen haben“, so der Einsatzleiter weiter. Unter Atemschutz und in orangefarbenen Schutzanzügen schnitten Einsatzkräfte das Stück Linoleum aus dem Boden, verpackten es in einen Glasbehälter und übergaben es an die Kriminalpolizei zur weiteren Untersuchung. „Aufgrund der Umstände an der Einsatzstelle können wir also keine abschließende Aussage darüber treffen, was den Geruch letztendlich verursacht hat. Buttersäure erscheint aber am Wahrscheinlichsten“, bestätigte Jens Pamperin. Gegen 2.40 Uhr beendeten die Einsatzkräfte die Arbeiten vor Ort.

Ariane Feierbach von der Pressestelle der Polizeidirektion Nord in Neuruppin teilte mit, dass drei Bewohner in einem Rettungswagen medizinisch versorgt wurden. Zwei davon wurden in ein Krankenhaus gebracht, sind aber zwischenzeitlich wieder entlassen worden. Die Kriminalpolizei führt nun die weiteren Ermittlungen.

Die Bewohner des Hauses in der Bernauer Straße 93 müssen sich indes noch weiter in Geduld üben. „Wir waren am Freitagvormittag mit dem Stadtbrandmeister, dem Kreisbrandmeister, dem Ordnungsamt und der Hausverwaltung vor Ort“, erklärte Pamperin gegenüber der MAZ. „Vor dem Haus war kein Geruch mehr festzustellen, ein leichter Geruch war noch im Flur wahrnehmbar. Für die Bewohner stellt dies nach unserer Ansicht aber keine Gefahr mehr da.“ Die Einsatzstelle wurde um 8.40 Uhr an die Hausverwaltung übergeben mit der Auflage, den Flur durch eine Reinigungsfirma reinigen zu lassen. „Erst nach Abschluss der Reinigungsarbeiten können die Bewohner in ihre Wohnungen zurück.“

Das DRK kümmerte sich um die Versorgung der Einsatzkräfte. Quelle: Enrico Kugler

Aufgrund der Dauer der Maßnahmen wurde zwischenzeitlich das DRK Oranienburg an die Einsatzstelle beordert, sie bauten ein Zelt und Bänke für die Feuerwehrleute auf, während das DRK Gransee die Versorgung der Kameraden mit Erbsensuppe, Kaffee und Tee übernahm. Außerdem war das DRK mit einem Krankenwagen zur Absicherung der Einsatzkräfte vor Ort. Auch die Schnelleinsatzgruppe-Führungsunterstützung war vor Ort und richtete eine mobile Einsatzzentrale ein.

Von Stefanie Fechner