Nach dem Kellerbrand in Oranienburg: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Oranienburg

Nach dem Kellerbrand in der Nacht zu Donnerstag (11. November) in Oranienburg ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Das bestätigte Polizeisprecher Philipp Mahncke am Donnerstagvormittag auf MAZ-Nachfrage. Demnach sei der Brandort in einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Bernauer Straße nach Abschluss der Löscharbeiten bereits kriminaltechnisch untersucht worden.

Quelle: Helge Treichel

„Die Schadenshöhe ist bislang unklar“, berichtete er weiter. Demnach hätten durch die Rettungskräfte zwölf Bewohner aus acht Wohneinheiten evakuiert werden müssen. „Eine 80-jährige und ein 82-jähriger Bewohner mussten mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.“

Von MAZonline