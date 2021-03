Oberhavel

Coronapandemie und Lockdown treffen auch die Textilgeschäfte in Oberhavel hart. Die Geschäfte waren monatelang geschlossen, tonnenweise Winterware ist liegengeblieben. Nun klettern die Temperaturen, der Frühling naht mit Macht. Wie gehen die Betreiber der Läden mit dieser Situation um?

Etwa 40 Prozent der Winterware hat Gabriela Bobermin, Geschäftsführerin des Modeladens „Lady Chic“ in der Hennigsdorfer Storchengalerie, noch in ihren Regalen zu liegen. Jacken, Hosen, Pullover. „Da, wo es kalt war, mussten wir zumachen.“ Alles sei jetzt auf 40 Prozent reduziert, nun hofft sie auf die Hilfe des Staates. Sie setzt darauf, dass sich die Kleidung noch mit Rabatt verkaufen lassen wird. „Verschenken will ich aber nichts. Einen Teil kann man auch einlagern und zu Beginn der nächstens Winters günstiger verkaufen.“ Klar ist schon jetzt, dass sie weniger Winterware für die neue Saison geordert hat. „Ich habe ein Viertel weniger bestellt. Man weiß ja nicht, was noch alles kommt.“

Hennigsdorf: Ware zum reduzierten Preis

Gerade Kinder brauchen nach vielen Monaten der Schließung wieder neue Kleidung. Elke Rodewald verkauft in ihrem kombinierten Laden „Tee & Mehr – Boys & Girls“ in der Havelpassage ihre Winterware jetzt zum reduzierten Preis. „Einen Teil werde ich sicher auch für die nächste Saison aufheben müssen, da ja nun bald die warme Jahreszeit beginnt“, berichtet die Inhaberin. Die Lieferungen für die Sommerware hält sie nun bewusste noch ein wenig zurück. Seit Montag ist der Laden wieder geöffnet – die Verteilung der Kunden hält Elke Rodewald ganz pragmatisch. „Wenn ein Kunde oder eine Familie drin ist, hängt ein Schild an der Tür: Bitte warten! Wenn wieder frei ist, darf gern der Nächste eintreten.“ Die telefonische Vereinbarung von Terminen hat sich als wesentlich komplizierter erwiesen, dann steht das Telefon gar nicht mehr still. „Wer vorm Laden steht, braucht nicht extra anzurufen, ich kümmere mich dann schon.“

Auch in Oranienburg haben die Türen des Modegeschäfts „Label“ von Bergy Risse in der Bernauer Straße wieder geöffnet. „Man kann noch nicht so viel sagen, wie es laufen wird, ein erster Anfang und die ersten Terminbuchungen hatten wir aber schon“, so die Inhaberin. Die Winterware wird dabei noch in den Regalen und auf den Ständern vorrätig sein. „Wir haben die Winterware jetzt mit ausgepreist, mal schauen was davon noch weggeht. Ansonsten kommt die Ware dann ins Lager, denn zurückschicken können wir die Ware nicht“, so Risse. Allerdings bemerkt die Ladeninhaberin auch, dass man deutlich weniger Winterware bestellt hat, als noch in den Jahren zuvor. „Die Winter sind ja auch nicht mehr so, wie es früher mal war, von daher haben wir den Bestand schon klar reduziert.“ In den kommenden Wochen hofft man nun bei „Label“, dass das Frühjahrsgeschäft anrollt.

Bei Heike Gawanke im „M45 Fashion“-Mode-Laden in Vehlefanz. Quelle: Enrico Kugler

Geöffnet ist auch wieder „M-45 Fashion“ in Vehlefanz. „Die Leute kommen jetzt nach Terminvereinbarung“, erzählte Heike Gawanke , die sich wieder auf Besuch in dem Laden freut, der sich hinter dem Einkaufszentrum am Anger befindet. „Wir haben auch auf jeden Fall schon was abverkaufen können.“ Von November bis Anfang März ist auch über das Internet einiges verkauft worden. „Aber das ist nicht vergleichbar, als wenn der Laden geöffnet gewesen wäre.“ Auch in Vehlefanz gibt es noch Winterware. Normalerweise sei dafür der Verkauf vor Weihnachten die wichtigste Zeit. Momentan liege im halben Laden noch Ware für den Winter, der Rest ist schon frühlingshaft. Das Winterliche werde zu reduzierten Preisen verkauft. Am Montag sei der Zulauf gut gewesen. „Es wird ja noch mal ein bisschen kälter, das ist dann gut für uns.“ Heike Gawanke hofft, dass dann zum Beispiel noch ein paar Strickjacken weggehen.

„Die ersten beiden Tage, an denen wieder Kundschaft in den Laden durfte, waren gut“, schätzt Ricardo Schulz ein. Der 50-Jährige, der das Geschäft „Blue Jeans“ in der Berliner Straße in Zehdenick betreibt, spricht von einer durchaus munteren Nachfrage. Die Leute würden beinahe rund um die Uhr anrufen, um Termine zum persönlichen Vorbeischauen im Laden zu machen. Ihr Interesse gelte jetzt natürlich in erster Linie der Garderobe für das Frühjahr und den Sommer. Von den Wintersachen, so Ricardo Schulz, sei bei ihm gar nicht mehr so viel übrig. Seine treue Kundschaft habe sich damit im vergangenen Jahr bereits frühzeitig eingedeckt. Und bis Mitte Dezember sei das Verkaufen im Geschäft ja auch noch möglich gewesen.

Ricardo Schulz aus Zehdenick fährt Ware selbst aus. Quelle: Uwe Halling

Später dann, als es zum Beispiel im Februar noch einmal richtig kalt wurde, habe er verbliebene Wintersachen wie Jacken, Pullover oder Sweatshirts gut sichtbar im Schaufenster platziert oder Fotos davon gemacht und diese auf Nachfrage an interessierte Kunden verschickt. Wollte jemand etwas kaufen, habe er sich aufs Fahrrad gesetzt und die Ware persönlich vorbeigebracht. Dann sei anprobiert und im Idealfall auch gleich gekauft worden. „Das hat sehr gut funktioniert“, sagt der Einzelhändler und lobt vor allem seine Stammkunden, die ihm trotz Corona bislang die Treue gehalten haben. Folglich sei bei ihm im Laden nun gar nicht mehr viel Wintermode übrig.

Da hätten es größere Geschäfte, die viel mehr Ware geordert haben, sicherlich schwerer, räumt der 50-Jährige ein. „Die Firmen, von denen wir die Sachen beziehen, haben sich auch als sehr kooperativ erwiesen“, sagt der Zehdenicker, der sein Geschäft jetzt schon seit 26 Jahren betreibt. Normalerweise würden die Anziehsachen fürs Frühjahr und den Sommer nämlich immer schon im Januar geliefert. Doch da waren die Geschäfte dieses Mal noch mit den diversen Wintersachen gefüllt. Daher hätten seine Geschäftspartner gewartet und würden jetzt erst damit beginnen, die Mode für die wärmeren Jahreszeiten anzuliefern. Das findet Ricardo Schulz sehr anständig, wie er im Gespräch sagte.

Von Marco Paetzel, Knut Hagedorn, Wiebke Wollek, Robert Tiesler und Bert Wittke