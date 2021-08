Nach dem Tod von Bianca S. aus Oranienburg: Das sagt die Mutter zur Spendenaktion

Oranienburg

Aufgeregt wandern die Augen des Fünfjährigen durch den Raum, neugierig werden die fremden Besucher gemustert. Was er mit dem Briefumschlag in seinen Händen anfangen soll, weiß der kleine Junge nicht so recht, auch wenn der Inhalt für ihn bestimmt ist. Es ist der Sohn der am 19. Juli tot in einem Bunker bei Friedrichsthal aufgefundenen Bianca S. aus Oranienburg. Denis Heyer, ein Bekannter der Getöteten, hat Spenden für die Hinterbliebenen gesammelt. „1350 Euro sind zusammengekommen, ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so viel wird“, erzählt er.

Geld kommt dem Sohn von Bianca S. zu Gute

2017 hat er die Frau über einen Freund kennengelernt. „Wir waren Bekannte, und ihr Schicksal hat mich sehr berührt“, begründet er seine Motivation. „Sie war immer fröhlich und hat sich durch nichts unterkriegen lassen“, beschreibt er die 26-Jährige. Vom Tod seiner Bekannten hat er zuerst über Freunde erfahren, später dann aus den Medien. „Das hat einen ganz schön mitgenommen, mit so etwas rechnet man ja gar nicht.“ Damit die Spender auch sehen, dass das Geld bei der Familie ankommt, bat er die MAZ um Begleitung des Termins, womit auch die Familie der Frau einverstanden war.

Lesen Sie auch Oranienburg: Spendenaktion zu Gunsten der Familie der Getöteten

Die Mutter der Frau, die mit dem Fünfjährigen in einer Wohnung in der Oranienburger Innenstadt lebt, ist sichtlich überwältigt von der Anteilnahme am gewaltsamen Tod ihrer Tochter. Was sie mit dem Geld anfangen, da hat sie auch schon eine Idee. „Vielleicht kaufen wir dem Kind ein größeres Bett davon, den Rest legen wir erst einmal zur Seite“, sagt sie.

Freunde und Familie haben Kerzen und Blumen am Bunker abgelegt. Quelle: Enrico Kugler

Ihren Arbeitsalltag hat sie für den Jungen auf den Kopf gestellt, macht jetzt nur noch Frühschichten, während das Kind in einer Kita betreut wird. Erst einmal wird der Junge auf jeden Fall in seinem gewohnten Umfeld bleiben, das Jugendamt habe schon seine Zustimmung gegeben. Aber ein Termin vor dem Gericht stehe noch aus.

Bianca wird am 20. August beigesetzt

Am 20. August wird die getötete Frau in einer Urnenbeisetzung auf dem städtischen Friedhof in Oranienburg ihre letzte Ruhe finden. „Ich darf noch gar nicht an diesen Tag denken“, sagt ihre Mutter, während sie vom Fünfjährigen auf Trab gehalten wird. „Sie hatte sehr viele Freunde, ich denke, dass sich viele von ihr verabschieden wollen.“

Der Mann, der die Tat begangen haben soll, sitzt noch immer in Untersuchungshaft. Am Mittag des 27. Juli spricht die zuständige Staatsanwaltschaft noch von einem Anfangsverdacht, doch bereits am frühen Abend gegen 18 Uhr klicken für den 29-jährigen Ex-Freund der Getöteten die Handschellen. Am Tag danach ordnet ein Ermittlungsrichter Untersuchungshaft für den Oranienburger an. Der Mann habe sich zwar in einer Vernehmung zu den Vorwürfen eingelassen. Bislang bestreitet der Mann allerdings die Tat, wie der zuständige Staatsanwalt Andreas Pelzer auf MAZ-Nachfrage bestätigt.

Weitere Tatverdächtige gibt es laut Aussage der Staatsanwaltschaft nicht, weiterhin werden Spuren ausgewertet und Zeugen befragt. Auch zur Todesursache der 26-Jährigen macht der Staatsanwalt mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen keine Angaben.

Von Stefanie Fechner