Nach dem Unfall auf der B 273: Suche nach den Rettern

Der Schock sitzt auch Tage nach dem schweren Verkehrsunfall auf der B 273 zwischen Oranienburg und Schmachtenhagen noch tief. Zwei Pkw waren auf Höhe des Abzweigs nach Lehnitz kollidiert. Mehrere Personen und ein Hund wurden dabei verletzt, einer der Fahrer musste per Rettungshubschrauber in ein Unfallklinikum gebracht werden. „Meine Beifahrerin und ich waren 24 Stunden zur Überwachung im Krankenhaus“, berichtete am Montag einer der beiden am Unfall beteiligten Fahrer der MAZ. Er selbst habe das Krankenhaus schnell wieder verlassen können, „meine Beifahrerin hat es leider etwas schwerer getroffen“. Lebensgefahr habe für sie beide nicht bestanden, erzählt er. Sein im Auto mitfahrender Hund habe nach dem Unfall operiert werden müssen, stehe aber schon wieder, „wenn auch etwas wacklig“, auf den Beinen. Die Wildtierrettung aus Wensickendorf war am Wochenende eingesprungen und hatte erste Hilfe für die Versorgung des Vierbeiners geleistet und den Hund schließlich in eine Tierarztpraxis gebracht.

Suche nach dem Ersthelfer

Der verunglückte Fahrer ist nun auf der Suche nach den Rettungskräften, die vor Ort geholfen haben. Er habe vor Ort leider keine Gelegenheit gehabt, sich zu bedanken, wolle dies aber nachholen.„Auf diesem indirekten Wege Danke unseren unbekannten Helfern, die uns mit so viel Professionalität, Freundlichkeit und Empathie nach diesem furchtbaren Unfall versorgt haben“, sagt er. Besonders bewegt habe ihn ein Helfer, „der auf wundersame Weise die ganze Zeit neben meiner Frau gewacht und sie betreut hat in ihrem und meinem Schockzustand.“ Von Herzen möchte er ihm danken, „wir werden seinen Einsatz niemals vergessen“, erklärt er.

Ein Kreuz mit einem Held erinnert an den tödlichen Unfall zwischen Oranienburg und Schmachtenhagen im Jahre 2017. Quelle: Sebastian Morgner

Immer wieder kommt es an der Abbiegung der B 273 nach Lehnitz zu schweren Unfällen. 2017 verstarb an eben dieser Stelle nach einer Kollision ein Motorradfahrer. Ein großes Kreuz mit Helm erinnert seitdem an den dort damals Verunglückten. Im Zuge des Unfalls flammten anschließend Diskussionen um einen Umbau des Straßenabschnitts auf. Sie haben seit Sonnabend nun neue Nahrung bekommen. Gefordert worden war in der Vergangenheit bereits die Installation einer Ampel oder eines Kreisverkehrs, um die neuralgische Stelle zu entschärfen. Darüber wird nun in sozialen Netzwerken wieder heftig diskutiert, Forderungen nach baulichen Maßnahmen werden lauter.

Verkehrsunfallkommission befasst sich mit der Verkehrslage

Durch die Verkehrsunfallkommission des Landkreises, die sich regelmäßig vier Mal im Jahr mit unfallauffälligen Verkehrslagen im gesamten Kreisgebiet befasst und dabei in Zusammenarbeit mit Polizei und Straßenbaulastträgern in begründeten Fällen auch Festlegungen für die Verbesserung der Verkehrssicherheit an besonders unfallträchtigen Stellen trifft, war die B 273 in jüngerer Vergangenheit nur für den Bereich der Bernauer Straße in Oranienburg auf Höhe der Polizeihochschule als Unfallhäufungsstelle eingestuft worden. Auch bei den weniger stark betroffenen „unfallauffälligen Bereichen“ waren Abschnitte der B 273 zuletzt nicht vertreten. In früheren Jahren war der Unfallort an der Abbiegung nach Lehnitz schon einmal als Unfallhäufungsstelle eingestuft worden, weiß Kreissprecherin Ivonne Pelz. „Da die hier 2014 festgelegten Maßnahmen jedoch Wirkung zeigten, wurde die Unfallhäufungsstelle im Oktober 2015 als solche wieder abgemeldet“, so Pelz. Damals sei die Fahrradfurt rot markiert worden, zudem seien Radfahrpiktogramme aufgetragen worden und eine Beschilderung des Radwegs in Fahrtrichtung Oranienburg mit dem Zeichen „Gefahrenstelle“ und dem Zusatzzeichen „Unfallschwerpunkt“ vorgenommen worden. Die Verkehrsunfallkommission wird sich bei ihrer nächsten Sitzung im Juli nun erneut mit der dortigen Unfalllage befassen, kündigte Pelz an.

Von Knut Hagedorn und Nadine Bieneck