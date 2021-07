Nach dem Unwetter: Welle der Hilfsbereitschaft für die Wildtierrettung Wensickendorf

Wensickendorf

Umgestürzte Bäume, vollgelaufene Keller und Straßen: Das ist die Bilanz des Unwetters, das am 29. Juni über den Landkreis zog. Besonders betroffen war der Bereich rund um Wensickendorf. Dort sorgte eine Windhose für enorme Schäden – auch auf dem Gelände des Wildtierrettung und Gnadenhof Wensickendorf e.V. im Gärtnerweg.

Gnadenhof wird ein Ort der Verwüstung

„Dabei war kurz vorher noch gar nichts zu sehen, dass da was kommen könnte“, erinnert sich Ruth Schnitzler, Pressesprecherin des Vereins. Alle seien mit dem normalen Tagesgeschäft beschäftigt gewesen. „Wir hatten Praktikanten auf dem Hof, die dann Anrufe von zu Hause erhielten, weil es dort schon stürmte.“ So schnell es ging, wurden die Tiere in Sicherheit gebracht – dann brach das Unwetter los. „Es war ein Ort der Verwüstung, alle waren sprachlos“, beschreibt Ruth Schnitzler. Riesige Bäume waren entwurzelt und neben das Haus gefallen. „Außerdem hatte der Sturm die Fenster eingedrückt, so dass es hineinregnete.“ Das Mobiliar – Strohzelte, Katzenhäuser, Tränken – sei über das gesamte Gelände verteilt gewesen. „Dazu schüttete es weiter wie aus Eimern.“

Schweres Unwetter in Wensickendorf. Schäden auf dem Gnadenhof. Quelle: Gnadenhof und Wildtierrettung Wensickendorf

Noch in der Nacht begannen die ersten Aufräumarbeiten, doch die Kettensäge der Wildtierretter wird mit den dicken Stämmen der Bäume nicht fertig. Erste Helfer rückten mit schwerem Gerät im Gärtnerweg an, um den Ehrenamtlern unter die Arme zu greifen. „Das Wichtigste vorab: Alle Tiere haben unverletzt überlebt“, erklärt die Pressesprecherin. Das tatsächliche Ausmaß der Zerstörung habe man allerdings erst am nächsten Tag erkennen können. „Wir waren einfach absolut verzweifelt. Wir allein hätten niemals die Kraft, das Geld und genügend Leute gehabt, um das Chaos wieder in den Griff zu kriegen.“

Hilferuf tritt Welle der Hilfsbereitschaft los

Ruth Schnitzler postete daraufhin ein Aufruf auf Facebook – und trat damit eine Welle der Hilfsbereitschaft los, die wohl ihresgleichen sucht. „Wir haben geschrieben, dass die umgestürzten Bäume auch unser Dach beschädigt haben und es dadurch hineingeregnet hat“, erzählt sie. Nur wenige Minuten später habe bereits die Firma Blitzner – ein Dachdeckerbetrieb – auf dem Hof gestanden. „Sie haben ihrem Namen wirklich alle Ehre gemacht“, schmunzelt Ruth Schnitzler. Auch Baumfäller waren vor Ort, um den dicken Stämmen zu Leibe zu rücken.

Lesen Sie auch Igel vor Hungertod gerettet: Ärger über Maskenmüll bei Wildtierrettung Wensickendorf

Ein zweiter Hilfeaufruf in den sozialen Medien sorgte dann für eine wahre Flut an Hilfsangeboten. „Was da auf uns zurollte, kann man sich gar nicht vorstellen“, zeigt sich die Vereinssprecherin auch Wochen nach der Aktion noch beeindruckt. Ein Containerdienst aus Oranienburg stellte in Windeseile einen Container zur Verfügung. „Da waren einfach unzählige Leute, die mit uns aufgeräumt haben, wir haben den Mund gar nicht mehr zubekommen.“ Wer nicht selbst mit anpacken konnte, brachte sogar Kuchen für die Handwerker und Helfer vorbei.

Die Schäden sind enorm. Quelle: Wildtierrettung Wensickendorf

Doch die Wildtierretter standen noch vor einem weiteren, großen Problem: Alles, was beschädigt oder zerstört wurde, musste irgendwie ersetzt werden. Die Ehrenamtler entschlossen sich zu einem Spendenaufruf. „In nicht einmal 24 Stunden waren 10 000 Euro an Spendengeldern erreicht“, freut sich Ruth Schnitzler. Von zwei Euro bis tausend Euro seien alle Beträge vertreten gewesen.

Wie wichtig die Arbeit der Wildtierretter ist, zeigt sich auch am Beispiel dessen, was Sanny und Steven Giese am Tag des Unwetters taten. „Sie waren kurzfristig für einen Fernsehdreh angefragt worden. Dort sollte einem illegalen Welpenhändler das Handwerk gelegt werden.“ Sanny Giese gab sich in Zusammenarbeit mit dem Tv-Team und der Polizei als potenzielle Käuferin aus – und die Falle schnappte zu. Der Welpe sei viel zu jung, krank und ohne richtige Papiere verkauft worden, berichtet Ruth Schnitzler. Das Berliner Tierheim kümmert sich nun um den Welpen, der Händler wird sich nun verantworten müssen.

Lesen Sie auch Veterinäramt setzt Wildtierrettung Oberhavel mit Wilderei gleich

Von Stefanie Fechner