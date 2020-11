Nach den Vorwürfen: Hauptamtsleiter in Oranienburg in vollem Umfang entlastet

Oranienburg

Die vor einigen Wochen gegen den Leiter des Oranienburger Haupt- und Personalamts Mike Wedel erhobenen Vorwürfe, er hätte sich während seiner dienstlichen Tätigkeit Vorteile für sein privates Amt als Schatzmeister des Fußballvereins TuS Sachsenhausen verschafft, sind haltlos. Das ergab die Untersuchung des Vorgangs durch die Stadtverwaltung, wie Pressesprecher Ralph Kotsch nun mitteilte. „Die erhobenen Vorwürfe wurden gründlich überprüft. Sie haben sich als unwahr und komplett haltlos erwiesen“, teilte er auf MAZ-Nachfrage mit. Der Personal- und Hauptamtsleiter ist somit umfänglich rehabilitiert.

Zuvor war Ende September bei der Stadtverwaltung Oranienburg ein Schreiben eingegangen, in dem die „schweren Vorwürfe“, so Kotsch, erhoben worden waren. Es handelte sich dabei um eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Hauptamtsleiter. Wie sich herausstellte, war das Schreiben anonym versandt worden. Denn eine Überprüfung ergab, dass sich deren Absender den Namen und die Adresse eines Einwohners aus Oranienburg zunutze gemacht hatte, der bereits vor zehn Jahren verstorben war. Der Absender hatte das Schreiben zudem nicht nur an die Stadtverwaltung, sondern überdies auch an Landrat Ludger Weskamp ( SPD) geschickt. Konkret war in dem Schreiben behauptet worden, Wedel hätte in seiner Funktion als Vorsitzender des Personalamts dafür gesorgt, dass Stellen aus dem öffentlich geförderten Beschäftigungsmarkt nur bei seinem Sportverein und bei keinem anderen eingesetzt worden wären.

„So etwas kommt mir überhaupt nicht in den Sinn“

Die erhobenen Vorwürfe trafen den Hauptamtsleiter umso mehr, weil dieser sich nichts hat zuschulden kommen lassen. „Ich habe noch nie städtische Gelder veruntreut und werde damit auch in Zukunft nicht anfangen“, sagt er. „Ich engagiere mich mit voller Kraft und Leidenschaft für die Stadt, so etwas käme mir überhaupt nicht in den Sinn“, meint er entgeistert. Genau deshalb „treffen mich diese Vorwürfe umso mehr“. Die anonym erhobene Dienstaufsichtsbeschwerde mitsamt ihrer Falschbehauptungen lassen den 46-Jährigen nachdenklich zurück. Vor allem enttäuscht sei er davon, „wie in der heutigen Zeit mit anderen Menschen umgegangen wird. Da werden einfach Behauptungen aufgestellt, und dann auch noch anonym. Irgendwas bleibt da immer hängen, selbst wenn sich herausstellt, das an dem Ganzen nichts dran ist“.

Das beim Thema Arbeitsförderung das ein oder andere besser oder anders gemacht werden könne, sei gut möglich. Jedoch: „Wenn jemand darüber sprechen will oder mit einigen Sachen in der Praxis nicht so zufrieden ist, kann er jederzeit zu mir ins Büro kommen und das Gespräch suchen“, findet Wedel. Gern würde er mit dem Absender genau darüber reden, jedoch „macht die Anonymität des Schreibens das unmöglich. Das ist schade und macht das Ganze tricky“.

Viel Unterstützung von Kollegen, Freunden und Stadtverordneten

Viele Telefonanrufe, E-Mails und Handynachrichten habe er in den vergangenen Tagen erhalten, erzählt der 46-Jährige. Aus der Verwaltung, von Kollegen, Freunden und auch den Reihen der Stadtverordneten, mit denen er als Hauptamtsleiter regelmäßig zu tun hat. „Ich habe unheimlich viel Unterstützung erfahren. Kein einziger hat zu mir gesagt „Was hast’n da gemacht?“, das war sehr aufbauend“, blickt Wedel auf die vergangenen Tage zurück. Das Vertrauen von „entscheidenden Leuten, Kollegen, Mitstreitern und Vorgesetzten hat mir sehr geholfen“.

Tatsächlich – und dies ergab auch die Prüfung durch die Stadt – unterliegt die Organisation von öffentlich geförderten Personalstellen mitnichten allein dem Hauptamtsleiter. Vielmehr sind zahlreiche weitere Verwaltungsbereiche involviert, vom Fachbereich Soziales und Bildung über das Tiefbauamt bis hin zur TKO. Eingesetzt werden die Stellen aus dem Arbeitsförderprogramm in Kitas, Schulen, im Bürgerzentrum oder dem Kulturhaus Lehnitz und weiteren Einrichtungen des Gemeinwesens. Sportvereine zählen ebenfalls dazu, sind jedoch nur ein Einsatzgebiet von vielen. Darauf weist auch Mike Wedel hin. „Schon allein aufgrund dieser Abläufe war von Anfang an klar, dass die Überprüfung der Vorwürfe zu gar keinen anderem Ergebnis kommen kann, als dass sie haltlos sind“, sagt er. Geschlafen habe er dennoch einige Tage „nicht so gut“. Denn die Vorwürfe beschäftigten nicht nur ihn allein. „Meine ganze Familie war betroffen. Mein Sohn wurde in der Schule darauf angequatscht, meine Frau hat das Ganze noch mehr mitgenommen als mich.“

Hauptamtsleiter macht Haken hinter das Thema

Mit der nun erfolgten Stellungnahme der Stadt „ist das Thema für mich erledigt, ich mache einen Haken dahinter“, sagt er. Seit 2016 („Vorher war ich einfach nur ein Vater, weil mein Sohn dort gespielt hat.“) ist Mike Wedel Schatzmeister beim TuS Sachsenhausen, für den er sich auch weiter einsetzen will. „Wir sind da eine tolle Truppe, das ist ein toller Verein – es macht einfach Spaß.“ Handhaben will er dies wie auch schon in den vergangenen vier Jahren. „Wir nutzen eine städtische Anlage. Wenn da irgendwas gemacht werden muss oder kaputt ist, kümmert sich unser Vorsitzender darum. Ich halte mich da voll raus, damit es gar nicht erst zum Anschein einer Interessenvermengung zwischen Privatengagement und dienstlichen Interessen kommt.“

Von Nadine Bieneck