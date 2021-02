Am Tag nach der Bombendrohung im Landratsamt in Oranienburg wurde der Betrieb der Kreisverwaltung am Mittwochmorgen wieder ganz normal aufgenommen. Warum der 77-jährige Oberhaveler die Drohung aussprach, ist weiterhin Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, es gibt aber einen Hinweis.