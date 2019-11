Nach dem Horror-Crash: Jugendliche waren im Alter von 20 bis 22 Jahren

Oberhavel

Eine traurige Bilanz: Bei zwei Unfällen auf der B96 sind am Wochenende zwei Autofahrer ums Leben gekommen und mehrere Menschen schwer verletzt worden.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am späten Freitagabend gegen 22.34 Uhr auf der B96 zwischen den Anschlussstellen Oranienburg Nord und Oranienburg Zentrum.Wie die Polizei auf Nachfrage der MAZ mitteilte, befuhr der mit fünf jungen Leuten im Alter von 20 bis 22 Jahren besetzte Pkw aus Nassenheide kommend die Bundesstraße in Richtung Berlin. Kurz vor der Tankstelle an der Abfahrt Zentrum kam der weiße Mercedes aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Straße ab und kam etwa 50 Meter abseits der Straße auf einem Feld kopfüber zum Stehen.

Fünf Jugendliche verunglückten in der Nacht zum Sonnabend. Quelle: Blaulichtreport Oberhavel

Der 22-jährige Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall tödlich verletzt, er verstarb noch an der Unfallstelle. Nach der Unfallursache befragt sagte Heiko Bettin, Dienstgruppenleiter der Polizei aus Oranienburg: „Es gibt Hinweise auf Alkohol“. Die vier Schwerverletzten wurden mit teils lebensbedrohlichen Verletzungen in Krankenhäuser verbracht.

Zeugen hatten den Wagen etwa zehn Minuten vorher an einer Tankstelle in Nassenheide beobachtet. Da die jungen Leute Auffälligkeiten zeigten alarmierten die Zeugen die Polizei. Der Wagen entfernte sich jedoch vor dem Eintreffen der Beamten vom Tankstellengelände.

Da die jungen Leute Auffälligkeiten zeigten, alarmierten Zeugen die Polizei

Die B96 wurde in Fahrtrichtung Berlin für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt. Der Kriminaldauerdienst der Polizei war vor Ort, ein Todesermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Gegen 1.50 Uhr war das Unfallfahrzeug verladen. Es wurde für weitere Ermittlungen sichergestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf etwa 40 000 Euro.

Einige Stunden zuvor musste ein weiterer Mensch auf der B96 sein Leben lassen. Zu einem tragischen Unfall war es am Freitagabend gegen 17.15 Uhr zwischen Fürstenberg und Gramzow gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein aus Richtung Fürstenberg kommender Pkw aus dem Kreis Oberhavel auf einem Streckenabschnitt, der als unübersichtlich und für den eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h gilt, einen Lkw überholen. Er achtete dabei offensichtlich nicht ausreichend auf den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Lkw frontal zusammen. In der Folge sei der Pkw außerdem auch noch mit Lkw zusammengestoßen, den er überholen wollte.

Für den Fahrer des Pkw kam jede Hilfe zu spät

Für den Fahrer des Pkw, so hieß es, sei jede Hilfe zu spät gekommen. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Ein Lkw-Fahrer erlitt einen Schock und musste von Rettungskräften behandelt werden. Ein 61-jähriger LKW-Fahrer musste leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht werden. Die B96 war bis etwa 2.50 Uhr aufgrund von Bergungsarbeiten und den Arbeiten eines Verkehrsunfallgutachters vollgesperrt. Es entstand ein Schaden von etwa 50 000 €.

Einige Ersthelfer haben wohl versucht einen Notruf abzusetzen, was laut Zeugen wegen fehlender Netzabdeckung nicht möglich gewesen sein soll. „Erst 800 Meter weiter ist es dann einem Lkw Fahrer gelungen“, schreibt ein Zeuge auf der Facebookseite der MAZ.

Wie der rbb24 berichtet, habe ein Zeuge erst als er mehrere Hundert Meter entfernt auf eine Anhöhe stieg, die Feuerwehr alarmieren können. „Es war ein Moment der absoluten Hilfslosigkeit“, beschreibt der Lkw-Fahrer die Situation nach dem Unfall.

Von Stefanie Fechner und Sebastian Morgner