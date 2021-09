Nach der Kritik: So lief der Feuerwehrausschuss in Oranienburg

Oranienburg

Kritik am Feuerwehrausschuss der Stadt Oranienburg, Gesprächsbedarf der ehrenamtlichen Kameraden im Bezug auf das durch die Stadtverwaltung avisierte Personalkonzept: Der Feuerwehrausschuss am Mittwochabend unter Leitung der stellvertretenden Ausschussvorsitzenden Grit Hörig (CDU) versprach spannend zu werden.

Landkreis Oberhavel stellt Projekt im Feuerwehrausschuss vor

Zuerst wurde jedoch der Tagesordnungspunkt sieben nach vorn gezogen: Die Vorstellung des Projektes „Technisches Ausbildungszentrum Oranienburg“ (TAZ). Baudezernent Frank Oltersdorf hatte beim Landkreis angefragt – Steven Scholle, Fachbereichsleiter Verkehr und Ordnung folgte der Einladung. In seinen Fachbereich fallen auch der Katastrophenschutz und der überörtliche Brandschutz, wie er den Anwesenden erklärte. „Ich freue mich, dass wir hier ein Projekt auf die Beine gebracht haben, dass uns gerade in diesen Bereichen in den kommenden Jahren einen ganz großen Schritt nach vorne bringen wird“, erklärte er. Gleichzeitig bedankte er sich bei der Stadtverwaltung für die bisherige Unterstützung.

So könnte das TAZ in Oranienburg aussehen. Quelle: Landkreis Oberhavel

In einem kurzen Video konnten sich die Anwesenden einen ersten Überblick über das geplante TAZ verschaffen (MAZ berichtete). Auch die Landwirtschaftsschule wird in dem Objekt einen Platz finden. Für das gesamte Objekt sei die Baugenehmigung beantragt. Anfang des kommenden Jahres soll, wenn alles nach Plan läuft, der erste Spatenstich erfolgen. „Die Inbetriebnahme planen wir für das dritte Quartal 2023“, so Steven Scholle.

Personalkonzept der Stadtverwaltung sorgt für Diskussionen

Der Tagesordnungspunkt fünf dürfte vor allem bei den ehrenamtlichen Feuerwehrleuten der Stadt Oranienburg Interesse geweckt haben: Das Personalkonzept der der Stadt Oranienburg sollte mit Hinblick auf die Brandschutz und Feuerwehr noch einmal erläutert werden. Für große Kritik, vor allem seitens der Ehrenamtler, hatten Stellenausschreibungen der Stadtverwaltung gesorgt. Sie wandten sich in einem offenen Brief an alle Fraktionen und die Stadtverordnetenversammlung, in der sie ihre Kritik und ihre Befürchtungen darstellten (MAZ berichtete).

Stellvertretend für den Bürgermeister äußerte sich Baudezernent Frank Oltersdorf dazu. „Ich werde heute dazu natürlich keinen Bericht halten können, da ich erst seit dem 1. Juli für den Bereich Feuerwehr zuständig bin“, richtete Oltersdorf sein Wort an den Ausschuss, „kann mich aber im Grunde genommen erst seit Mitte August richtig damit beschäftigten.“

Frank Oltersdorf sieht Gesprächsbedarf

Zudem sei Stadtbrandmeister Sven Marten seit Mai aus gesundheitlichen Gründen nicht im Dienst und werde diesen voraussichtlich auch erste Ende Oktober wieder aufnehmen können. Auch das erschwere es, dieses Thema weiter umfassend zu behandeln. Alles in allem, so Oltersdorf, bestünden hier offenbar noch viele zusätzliche Fragen. „Ich habe das Gefühl, dass hier viel zusätzlicher Abstimmungsbedarf vorhanden ist.“ So solle es zukünftig regelmäßig Ortswehrführersitzungen geben, an denen auch Frank Oltersdorf teilnehmen wird.

Stadtbrandmeister Sven Marten ist sei Mai dieses Jahres aus gesundheitlichen Gründen nicht im Dienst. Quelle: Knut Hagedorn

„Wir reden gerade wieder über die Kameraden statt mit den Kameraden“, konstatierte Nicole Walter-Mundt (CDU) im Anschluss an die Ausführungen von Frank Oltersdorf. „Ich hätte auch viele Fragen, aber ich glaube schon dass es Sinn macht, wenn erst einmal die Kameraden darüber sprechen, weil du uns den Brief geschrieben haben.“ Zudem stellte Burkhard Wilde (SPD den Antrag, die Erstellung des neuen Gefahrenabwehrbedarfsplanes vorzuziehen, um damit eine Grundlage für mögliche Entscheidungen zu haben. Der Antrag wurde zum Abschluss des Tagesordnungspunktes einstimmig angenommen.

Auch die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Oranienburg kommt zu Wort

Dann meldete sich der Germendorfer Ortswehrführer Cornel Gratz zu Wort. „Die Feuerwehr Oranienburg ist grundsätzlich gut aufgestellt“, konstatierte der erfahrene Feuerwehrmann. Auch wenn der Brief von den Ortswehrführern unterschrieben worden war, so wolle er doch betonen, dass man eine gute Zusammenarbeit mit den Hauptamtlichen Kräften pflege. „Es soll kein Gegeneinander sein, auch wenn das im Brief nicht so deutlich drin steht. Aber das ist uns wirklich wichtig.“

Am 28. Oktober, so erklärte Frank Oltersdorf im Verlauf, sei bereits die erste Ortswehrführersitzung anberaumt, an der er auch teilnehmen werde. „Da wollen wir zusehen, wie wir weiter vorgehen können und welche Antworten wir vielleicht schon liefern können.“ Es entwickelte sich eine rege Diskussion unter den Anwesenden, bei der auch Bürgermeister Alexander Laesicke Kritik einstecken musste: „Ich hatte gehofft, dass dieses Thema endlich ein Nummer-eins-Thema hier wird“, kommentierte er die Abwesenheit des Stadtoberhauptes.

Wenig neues zu den Gerätehäusern Friedrichsthal und Zehlendorf

Der folgende Punkt auf der Tagesordnung beinhaltete den Sachstand der Planung der neuen Feuerwehrgerätehäuser in den Ortsteilen Friedrichsthal und Zehlendorf. In Zehlendorf sei man weiter auf der Suche nach einer geeigneten städtischen Fläche. Friedrichsthal stehe in diesem Jahr im Haushalt, so Frank Oltersdorf. „Ich hoffe, wir kriegen es auf den Weg.“

Friedrichsthal und Malz wollen gemeinsame Feuerwehr. Quelle: Enrico Kugler

Aber Mitarbeitermangel im Bereich Tiefbau führt dazu, dass derzeit keine freien Kapazitäten zur Verfügung stehen. „Sollte die Mitarbeiterin wie geplant im Dezember wie aktuell geplant wieder arbeiten, so würde sie dieses Projekt als erstes angehen.“ Mehr könne er dazu aktuell nicht sagen.

Von Stefanie Fechner