Nach der eskalierten Party am Bollwerk: Jetzt spricht der Geschäftsführer

Oranienburg

Eine eskalierte Geburtstagsfeier sorgte am vergangenen Freitagabend für einen größeren Polizeieinsatz am Oranienburger Bollwerk. Etwa 120 Jugendliche hatten sich dort zum Feiern versammelt. Gegen 21.30 Uhr eskalierte die Situation. „Es befanden sich Jugendliche auf dem Gelände des Hotels“, bestätigte der Geschäftsführer des Hotels an der Havel, David Ziva, am Montag gegenüber der MAZ. „Ich bin raus und habe sie aufgefordert, das Gelände zu verlassen und die Musik abzustellen, da sich unsere Gäste dadurch gestört fühlten.“ Statt der Aufforderung Folge zu leisten gerieten die Parteien in Streit. „Es kam zu einer Handgreiflichkeit, in der dann einer der Jugendlichen einen Elektroschocker zog und mit damit angreifen wollte. Ein Kollege hat das zum Glück verhindern können. Daraufhin haben wir uns dann auch zurückgezogen und die Polizei alarmiert“, schildert David Ziva weiter. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Nord am Montag bestätigte, erfolgte daraufhin ein größerer Polizeieinsatz in diesem Bereich. „Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei haben von 90 Jugendlichen die Personalien aufnehmen können und ebenso viele Platzverweise erteilt“, so Pressesprecher Stefan Rannefeld. Verletzt wurde Geschäftsführer Ziva aber entgegen anders lautender Kommentare auf Facebook zum Glück nicht. „Ich erfreue mich bester Gesundheit.“

Am Sonnabend zeigte sich dann das gesamte Gelände rund um das Bollwerk sehr verdreckt, zahlreiche Glassscherben waren auch Montag noch zu finden. „Am Sonnabendmorgen sah es hier aus wie auf dem Schlachtfeld. Ich habe ja gar nichts dagegen, dass die Jugendlichen diesen Ort als Treffpunkt nutzen“, zeigt David Ziva Verständnis. „Aber dann sollen sie sich bitte auch normal verhalten, ihren Müll wegräumen und die Ruhezeiten einhalten.“ Für den Geschäftsführer ist es nicht nur störend, sondern auch geschäftsschädigend. „Wenn sich unsere Gäste durch den Lärm gestört fühlen, haben sie einen gesetzlichen Anspruch auf eine Rückerstattung.“ Diese geht zu Lasten des Hotels. „In Zukunft werde ich allerdings versuchen, die Personalien der Verursacher zu bekommen damit sie mir den Schaden ersetzen.“ Neu ist das Problem mit den Jugendlichen indes nicht, wie Hoteldirektor Ralph Heindl bestätigte. „Es verschandelt ja auch das Bild der Stadt Oranienburg, wenn es hier an jedem Wochenende so aussieht. Viele Oranienburger Einwohner trauen sich hier abends schon nicht mehr lang.“

Sogar ein Sessel blieb nach der eskalierten Geburtstagsfeier am Bollwerk stehen. Quelle: privat

Besonders akut sei das Problem an den Wochenenden und in den Ferien. „Wir hatten in den Winterferien sogar schon einen eigenen Wachschutz organisiert“, so David Ziva. Auch mit der Stadt Oranienburg hat er sich zu dieser Thematik bereits in Verbindung gesetzt. „Wir würden gern einen dauerhaften Wachschutz stellen, wenn sich die Stadt an der Hälfte der Kosten beteiligt“, schlägt er vor. Außerdem wünscht sich David Ziva eine stärkere Präsenz von Ordnungsamt und Polizei. „Wenn dort Minderjährige mit einer Flasche Vodka stehen, dann muss das unterbunden werden.“ Außerdem fragt er sich, woher die Jugendlichen den hochprozentigen Alkohol bekommen. „Wir wollen ja gar keine Spaßbremsen sein, aber die Jugendlichen müssen auch Verantwortung für ihr Handeln übernehmen. Im Moment müssen wir an fast jedem Wochenende die Polizei rufen.“ Der Polizei ist der Bereich rund um das Hotel als Treffpunkt für Jugendliche bekannt, wie die Pressestelle der Polizei in Neuruppin bestätigte. „An Tagen, wo dort viele Jugendliche zu erwarten sind, schauen die Kollegen auch häufiger dort vorbei“, so Pressesprecherin Ariane Feierbach. Am Freitag nahmen die Einsatzkräfte Anzeigen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung gegen Unbekannt auf. „Dass da etwas bei herauskommt wage ich aber zu bezweifeln“, so David Ziva.

Glasscherben und Müll bleiben an fast jedem Wochenende zurück. Quelle: privat

Von MAZonline