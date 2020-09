Nach über drei Jahrzehnten: Blumen zum Abschied

Oranienburg

Mit einem großen Blumenstrauß und tosendem Applaus wurde am Montagabend im Rahmen der Oranienburger Stadtverordnetenversammlung Marita Lipinski offiziell verabschiedet. Die 61-Jährige ist Sachbearbeiterin im Sitzungsdienst der Stadt Oranienburg und geht Ende September in den wohlverdienten Ruhestand.

Die Stadtverordnetenversammlung am Montagabend im Kreistagssaal war demnach die letzte für Marita Lipinski. Nachfolgerin wird Adelina Aust, die bereits in den vergangenen Sitzungen an der Seite von Marita Lipinski weilte. Adelina Aust beendete erst vor einigen Wochen ihre Ausbildung bei der Stadt Oranienburg.

Von Knut Hagedorn