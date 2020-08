Nach wie vor auf der Suche nach einem Domizil: Hängepartie für Oberhavels Jüdische Gemeinde

Oranienburg

Die Worte von Elena Miropolskaja sind eindringlich. Die Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Oberhavel „Wiedergeburt“ blickte am Montagnachmittag bei einem Vor-Ort-Termin auf die verkappte Hängepartie der Unterbringung der Gemeinde zurück. Die CDU-Landtagsabgeordnete Nicole Walter-Mundt hatte die CDU-Bundestags- und Landtagsabgeordnete Saskia Ludwig sowie den kirchen- und religionspolitischen Sprecher der CDU-Fraktion, André Schaller, nach Oranienburg gelotst, um die inzwischen seit Jahren bestehende prekäre räumliche Situation der Gemeinde zu erörtern.

Ehemals genutztes Haus ist aufgrund von Schäden nur noch eine Ruine

Bis 2017 hatte die heute 145 Mitglieder fassende Jüdische Gemeinde, in der Mitglieder aus ganz Oberhavel und auch Berlin zusammenkommen, ihr Domizil in der Sachsenhausener Straße 2. Während der Sanierungsarbeiten des denkmalgeschützten Hauses stellte sich heraus: Schwamm, Schimmel und Starkregen hatten dafür gesorgt, dass das Haus nur noch eine Ruine ist, der finanzielle Aufwand für dessen Generalüberholung durch die Gemeinde nicht zu stemmen ist. Diese kündigte im August 2017 den mit dem Landkreis zuvor 14 Jahre lang laufenden Erbpachtvertrag für das Gebäude. Unterschlupf fand die „sehr aktive jüdische Gemeinde, die jedem offen steht“, so Miropolskaja, zunächst im benachbarten Regine-Hildebrandt-Haus. Die Gemeindevorsitzende machte sich auf die Suche nach Alternativräumlichkeiten, sprach dazu auch bei der Stadt Oranienburg vor. Die Suche wurde in der Stadtverordnetenversammlung thematisiert, Bereitschaft von allen Seiten signalisiert. Allein geschehen ist bis heute nichts Greifbares, beklagt Elena Miropolskaja.

Jüdische Gemeinde sucht Hilfe bei Landtags- und Bundestagsabgeordneten

Auf der Suche nach Unterstützung wandte sich die Jüdische Gemeinde unter anderem an die Brandenburger Bundestagsabgeordnete Saskia Ludwig, die am Montag einer Einladung der Landtagsabgeordneten Nicole Walter-Mundt zum Vor-Ort-Termin folgte. „Es wurde lange genug geredet, nun muss endlich eine Lösung gefunden werden. Die Jüdische Gemeinde muss ein Zuhause bekommen, mit dem sie auch zufrieden ist“, forderte Walter-Mundt. „Es gibt einen geschichtlichen Hintergrund in der Stadt Oranienburg, die ich da auch vornehmlich in der Verantwortung sehe“, so die Landtagsabgeordnete.

Bereits 2018 meldete die Gemeinde Interesse an dem im Landesbesitz befindlichen Gebäude der ehemaligen Polizeiinspektion in der Lehnitzstraße an, würde dieses vornehmlich auch mit eigenen Mitteln wieder instandsetzen wollen. Einen aktuellen Stand zur Vergabe der Immobilie, an der auch die Stadt Interesse angemeldet hat, liegt der Gemeinde bis heute nicht vor.

„Wir werden das kurzfristig stärker in den Fokus rücken“

Saskia Ludwig und René Schaller hörten den Schilderungen von Elena Miropolskaja aufmerksam zu. „Wenn die Jüdische Gemeinde weiter wachsen soll, braucht sie dafür auch entsprechende Räumlichkeiten“, so Ludwig, die zugleich ankündigte, zum aktuellen Stand der Immobilie nachzuhaken: „Das Land hat Möglichkeiten, in besonderen Situationen bestimmte Fragen zu stellen. Seitens des Landes gibt es Auflagen, für Institutionen wie Jüdische Gemeinden für Räumlichkeiten zu sorgen. Der Bedarf hier in Oranienburg ist dringend, wir werden das kurzfristig stärker in den Fokus rücken.“ Auch das Land habe hier eine besondere Verantwortung, ergänzte André Schaller. Als ehemalige Polizeistation sei das Gebäude besonders gut für die Jüdische Gemeinde geeignet, die in den aktuell genutzten Räumlichkeiten das Gemeindeleben völlig ungeschützt praktiziere, wie Miropolskaja beklagt.

