Oranienburg

Nachdem Verzögerungen beim Umbau des Gebäudes in der Bernauer Straße zum Jugendcafé aufgetaucht sind, ist die Oranienburger Stadtverwaltung im Gespräch mit dem Jugendbeirat. Bürgermeister Alexander Laesicke hatte als Alternativstandort ein Haus in der Sachsenhausener Straße ins Gespräch gebracht, dessen Sanierung derzeit ohnehin in Vorbereitung ist.

Bürgermeister im Gespräch mit dem Jugendbeirat

Bei einem Vorort-Termin mit Vertretern des Jugendbeirates herrschte eine konstruktive Stimmung, so alle Beteiligten. „Wir bereiten jetzt eine Befragung von möglichst vielen Jugendlichen vor. Je nachdem welchen Standort die künftigen Nutzerinnen und Nutzer besser finden, übergeben wir diesen Wunsch an die Verwaltung“, so Caius Hemmerling vom Jugendbeirat. Am geplanten Standort in der Bernauer Straße besteht nach einem neuen Brandschutzgutachten erheblicher Investitionsbedarf, damit das Haus als Jugendcafé genutzt werden kann. Im Sozialausschuss der Stadtverordnetenversammlung waren sich die Mitglieder schnell einig, dass ein Alternativstandort nur infrage kommt, wenn die Jugendlichen an der Entscheidung beteiligt werden.

Jugendcafé soll zeitnah umgesetzt werden

„Nachdem wir die Information auf dem Tisch hatten und die Stadtverordneten im Ausschuss informiert waren, bin ich froh, dass so schnell ein Gespräch mit dem Jugendbeirat zustande gekommen ist. Natürlich müssen wir wirtschaftliche Belange berücksichtigen, aber unser Ziel ist, dass der lange beschlossene Plan, ein Jugendcafé einzurichten, zeitnah umgesetzt wird und das gemeinsam mit den jungen Menschen, die sich ja bereits intensiv mit ihren Wünschen und Plänen für ihren Treffpunk beschäftigt haben“, so der Bürgermeister.

Von MAZonline