Nachholsitzung der Oranienburger Stadtverordneten: Soziale Infrastruktur, Bebauungspläne, Aufstellungsbeschlüsse

Kurz und schmerzlos lief die Nachholsitzung der Oranienburger Stadtverordneten am Montagabend in der MBS-Arena der Turm Erlebniscity ab. 13 Tagesordnungspunkte der regulären Sitzung galt es noch abzuarbeiten, nachdem die Stadtparlamentarier am Montag der Vorwoche bis weit nach 22 Uhr getagt hatten, dennoch nicht alle Tagesordnungspunkte abarbeiten konnten.

Öffentlicher Teil der Nachholsitzung nach nicht einmal einer Stunde beendet

Das Programm am gestrigen Montag hielt keine allzu brisanten Themen bereit, nach 40 Minuten war der öffentliche Teil der Sitzung abgeschlossen. Neben verschiedenen Aufstellungsbeschlüssen und Bebauungsplänen wurde die Vorlage der Verwaltung zur Planung der Sozialen Infrastruktur der Kindertagesstätten und Schulen in der Stadt mit einer Gesamtperspektive bis 2031 beschlossen – einstimmig. Das Konzept enthält zahlreiche Prognosen für die Bevölkerungsentwicklung der Kreisstadt und entsprechend benötigte Kita- und Schulkapazitäten in den kommenden Jahren und eine darauf fußende Planung entsprechender Maßnahmen.

Infrastrukturplan als „massive Fleißarbeit“ der Verwaltung gewürdigt

Enrico Geißler ( Die Linke) bedankte sich bei der Verwaltung für die „massive Fleißarbeit“, die mit dem Konzept alljährlich vorgelegt werde. „Wenn wir alle Themen so angehen würden wie Kitas, Schulen und Bildung, würde es der Stadt noch besser gehen“, sagte er und äußerte die Hoffnung, die Stadt möge zukünftig mit gleichem Fleiß Themen wie den sozialen Wohnungsbau oder die Entwicklung von Jugendeinrichtungen vorantreiben.

Drohender Platzmangel im Schmachtenhagener Hort und der Kita Wensickendorf

Katrin Kittel (FWO/Piraten) gab der Verwaltung den Hinweis mit auf den Weg, dass der Hort im Ortsteil Schmachtenhagen bei den vorgestellten Zahlen in den nächsten Jahren bereits an seine Grenzen komme und bat darum, den zuvor gestrichenen Ansatz „baulicher Maßnahmen“ aus diesem Grund wieder ins Konzept aufzunehmen. Sie wies zudem auf die Dringlichkeit der Wensickendorfer Kita hin, in der nach zuletzt erfolgten Baumaßnahmen aktuell eine Ausnahmegenehmigung fehle, so dass zahlreiche Familien bislang nicht wissen, ob ihre Kinder im Sommer dort aufgenommen werden können. „Das sind Mütter mit Jobzusagen“, verdeutlichte Kittel. „Wir warten hier auf die Rückmeldung vom Bauordnungsamt, mit dem wir im Kontakt stehen und diesbezüglich nachfragen, da wir um die Situation wissen“, erklärte Sozialdezernentin Stefanie Rose dazu.

„Die nächste Kita muss nach Lehnitz “

Auch der Lehnitzer Ortsvorsteher Matthias Hennig gab der Verwaltung einen Hilferuf mit auf den Weg: „Bei uns fehlen aktuell 80 Plätze im Kita- und Krippenbereich“, sagte er. Diese Zahl würde mit aktuell 210 neu geplanten Wohneinheiten im Ortsteil noch weiter ansteigen. „Die nächste Kita muss nach Lehnitz“, so seine Forderung.

