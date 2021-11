Nachvollziehbar und transparent: Oranienburger Beschlusskontrolle geht online

Oranienburg

Ab dem 30. November 2021 können alle Interessierten auf der städtischen Internetseite den aktuellen Umsetzungsstand von Beschlüssen einsehen, die aus Anträgen der Oranienburger Stadtverordnetenversammlung hervorgegangen sind. Auf www.oranienburg.de/beschlusskontrolle ist dafür eine entsprechende Übersicht der Beschlüsse, sortiert nach Jahr und Antragsnummer, eingerichtet worden. Durch ein Ampelsystem ist auf einen Blick zu erkennen, ob die Umsetzung noch offen, in Bearbeitung oder bereits erfolgt ist. Wer es ganz genau wissen möchte, findet an dieser Stelle auch noch den konkreten Antrag im Wortlaut.

Alexander Laesicke. Quelle: Screenshot

Bürgermeister Alexander Laesicke kommentiert diese Neuerung wie folgt: „Unsere Bürgerinnen und Bürger können sich von nun an schnell und unkompliziert über die Beschlüsse und ihren Umsetzungsstand informieren. Wir verbessern damit die Teilhabemöglichkeiten am kommunalpolitischen Leben und erhöhen gleichzeitig die Transparenz der Verwaltungsarbeit.“ Auch Dirk Blettermann, Vorsteher der Oranienburger Stadtverordnetenversammlung, sieht die Umsetzung eines Beschlusses positiv: „Ich bin sehr zufrieden, dass auf Initiative der Stadtverordnetenversammlung das neue Ampelsystem jetzt an den Start geht. Es ist ein weiterer Meilenstein bei der Digitalisierung von Politik und Verwaltung, gleichzeitig können wir nun genau mitverfolgen, wie unsere Beschlüsse umgesetzt werden.“

